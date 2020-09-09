Скоро в регионы поступит вакцина от коронавируса «Спутник V»

По данным Минздрава России скоро в регионы поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Это значит, совсем скоро начнётся вакцинация населения из групп риска.

Все необходимые исследования вакцина уже прошла. По их итогам известно, что побочных эффектов препарат не даёт. Все добровольцы, на которых проходили испытания, чувствуют себя хорошо и благодаря вакцинации у них сформирован иммунитет к новому вирусу.

Действующее вещество вакцины – это синтетические аналоги фрагментов вирусных белков. Именно благодаря им вакцина признана абсолютно безопасной.