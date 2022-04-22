Слагаемые здоровья

Вот компания какая

Вопросы организации медицинской помощи в нашем городе обсуждали: заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов, министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик, заместитель председателя Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов, председатель комитета по развитию северных территорий и делам коренных малочисленных народов Заксобрания края Людмила Магомедова, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания края Илья Зайцев, депутат Заксобрания Юрий Захаринский, заместитель министра минздрава края Александр Украинцев, глава Норильска Дмитрий Карасев, председатель Норильского горсовета Александр Пестряков, главные внештатные специалисты минздрава края, руководители норильских учреждений здравоохранения, представители территориального фонда ОМС Красноярского края, страховых медицинских организаций, а также «Норникеля».

– Подводя итоги прошлого года и первого квартала нынешнего, необходимо отметить, что система здравоохранения Норильска по–прежнему работает в сложных эпидемиологических условиях, сопровождающихся пиковыми перегрузками в период третьей, четвёртой и пятой волн пандемии, — сказал Алексей Подкорытов.

Он подчеркнул, что система организации специализированной помощи больным коронавирусной инфекции в 2021 году в Норильске была своевременно перестроена, что позволило снизить вред от пандемии в первую очередь среди лиц пожилого возраста. А их в последние годы в нашем городе становится всё больше — в основном за счёт пенсионеров, приезжающих к детям и внукам.

– В целом нам удалось мобилизовать необходимые человеческие резервы и финансовые ресурсы для отражения вызовов пандемии. Многие сотрудники норильских лечебных учреждений награждены государственными и ведомственными наградами, что говорит об их большом профессионализме и самоотверженности, — считает Алексей Подкорытов.

Прошлый год для системы здравоохранения Норильска был особенным и по другой причине: впервые за многие годы практически во всех медицинских организациях были проведены целевые аудиты с участием федеральных и краевых главных внештатных специалистов. В итоге были разработаны планы мероприятий, которые необходимо реализовать в ближайшее время для повышения доступности и качества медицинской помощи в Норильске.

Медосмотр

По данным федеральной службы государственной статистики Красноярского края на 1 января 2022 года численность населения Норильска — 184 645 человек. В 2020 году — 182 496. В Норильском перинатальном центре в 2021 году родились 2216 детей, это на 33 ребёнка меньше, чем в 2020–м.

Показатель смертности в Норильске составляет 6,8 на тысячу населения — это самый низкий показатель в крае. Смертность граждан трудоспособного возраста уменьшилась на 11%. Показатель младенческой смертности снизился на 45%.

В Норильске сегодня функционируют восемь государственных краевых учреждений здравоохранения. Трудятся 698 врачей, 2162 средних медицинских работника, 290 младших медработников.

На реализацию мероприятий национального проекта в сфере здравоохранения и программы модернизации первичного звена было направлено 52,5 миллиона рублей из краевого бюджета, и 157 миллионов рублей выделил «Норникель». Сформирован план развития лечебных учреждений Норильска в период до 2025 года, который также будет финансироваться из краевого бюджета и средств компании на общую сумму более 3,2 миллиарда рублей.

Объём общей медицинской помощи на территории Норильска составляет около 7 миллиардов рублей: 6 миллиардов — средства фонда обязательного медицинского страхования, 1 миллиард рублей — субсидия краевого бюджета. Из регионального бюджета уже выделено более 80 миллионов рублей на первоочередные мероприятия: ремонт межрайонной больницы № 1, детской больницы, медицинского техникума, приобретение медицинского оборудования и мебели.

Администрацией Норильска начата работа по проектированию новой поликлиники в Талнахе, ввод в эксплуатацию которой планируется до 2024 года.

– С учётом того, что ожидается большой прирост населения в связи с реконструкцией города — планируется прибытие около 45 тысяч новых жителей, одной новой поликлиники будет мало, — отметил Алексей Подкорытов.

На базе «Губернских аптек» в Норильске открыт новый рецептурно–производственный отдел по изготовлению лекарств до семи тысяч упаковок. По мнению Алексея Подкорытова, эта мера наряду с другими играет важную роль в бесперебойном лекарственном обеспечении территории. На сегодняшний день на складе в полном объеме имеется запас лекарственных средств, перебоев с поставками не предвидится. Также в крае сформирован достаточный объём лекарств для льготных категорий — министерство здравоохранения края заключило более тысячи госконтрактов на сумму свыше 2,3 миллиарда рублей. Имеющегося сейчас запаса медикаментов хватит на период от 6 до 9 месяцев, в зависимости от наименования препарата. Примечательно, что для удобства пациентов оганерской больницы организована выдача лекарственных препаратов льготным категориям граждан в аптечном киоске непосредственно в здании учреждения.

По поручению губернатора Красноярского края Александра Усса при активной поддержки профильных комитетов Заксобрания (по развитию северных территорий, по охране здоровья и социальной политике), проведён анализ уровня оплаты труда в медицинских учреждениях Норильска и принято решение выделить дополнительные финансовые средства из краевого бюджета на рост заработной платы на 30% с июля 2022 года. На эти цели в весенней корректировке краевого бюджета заложено более 600 миллионов рублей.

Обратил Алексей Подкорытов внимание и на недостатки: охват населения вакцинацией не достиг целевых показателей; качество проводимой профилактической работы и диспансеризация населения не отвечают целевым критериям; низкий показатель выявления онкологических заболеваний на ранней стадии; низкий охват диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.

– Руководителям поликлиник совместно со страховой медицинской организацией нужно организовать проактивную работу с группами особого риска — то есть с теми гражданами, которые давно не посещали поликлинику, а также с теми, кто перенёс коронавирусную инфекцию, — заключил он.

По–прежнему сложной остаётся ситуация по укомплектованию медицинских организаций квалифицированными кадрами, сложился дисбаланс в части дефицита по одним профилям и профицита по другим.

– Совместно с администрацией города в прошлом году принят ряд важных решений по стимулированию притока медиков: усилены меры социальной поддержки, начата практическая подготовка ординаторов на базе норильских больниц, увеличен набор в Норильский медтехникум. Наибольшей проблемой в 2020 году стало то, что выехали на материк из Норильска врачей в два раза больше, чем прибыли. В 2021–м темпы убыли стали замедляться: в учреждения здравоохранения пришли работать 104 врача, уехали — 138. По среднему персоналу наблюдается положительный прирост: уволились 174 средних медицинских работников, устроились на работу — 209. На сегодняшний день с материка к нам готов приехать 21 врач, — пояснил Алексей Подкорытов.

Он уверен, что сейчас необходимо заниматься вопросами получения медиками смежных специальностей и компетенций. Министерству здравоохранения края в срок до августа текущего года поручено сформировать перспективный план подготовки и переподготовки кадров, стажировок врачей норильских больниц на клинических базах в Красноярске и в федеральных учреждениях, проработать тему открытия филиала краевого образовательного центра для повышения квалификации среднего медперсонала.

Всем пример

Также крайне важно сегодня создавать специализированные центры, где можно собрать всех необходимых специалистов и тем самым повысить эффективность работы. Пример — центр амбулаторной онкологической помощи, открытый 1 января 2022 года на базе Норильской межрайонной больницы № 1. На сегодняшний день здесь получили помощь уже 500 пациентов. Онкологическая служба в оганерской больнице начиналась с двух врачей, сегодня же здесь работают семь врачей–онкологов и два врача–гематолога.

Наталья Морозова, главный врач оганерской больницы, рассказала, что сегодня в учреждении проводятся все необходимые исследования: лабораторные, гистологические, эндоскопические, ультразвуковые, рентгенологические, МРТ. И что наиболее важно: большинство исследований пациент может пройти за одно посещение.

– Размещение в одном здании амбулаторной онкологической службы, дневного и круглосуточного стационаров обеспечило взаимодействие между всеми имеющимися на территории онкологами. Теперь более эффективно и оперативно можно решить самые сложные медицинские задачи, например, проведя консилиум. Сегодня в нашей больнице внедрены чрескожные пункционные и дренирующие операции, проводится биопсия лимфоузлов и объёмных образований, трепан–биопсия молочной железы. В дневном стационаре пациент получает химиотерапию. В Красноярск направляем пациентов на лучевую терапию — записываем через электронную очередь. А так максимально стараемся оказать всю необходимую помощь «дома», — пояснила Наталья Морозова.

В прошлом году в рамках региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение» оганерская больница получила 17 единиц оборудования на сумму более 65 миллионов рублей — операционные столы, передвижные светильники, УЗИ–аппараты и прочее. Выделенные средства также позволили провести ремонт. Созданы комфортные условия для пребывания пациентов: оборудованы зоны ожидания, на табло формируется электронная очередь.

Отдельная тема — лифты в оганерской больнице. В феврале прошлого года из 12 работали три, сегодня функционируют десять. Работали бы все, как пояснил Александр Украинцев, если бы американская фирма Оti, а лифты именно этой марки установлены в больнице, не ушла с рынка. Идёт поиск альтернативных вариантов.

В планах на этот год — дальнейшее оснащение оборудованием сосудистого центра, а также развитие травматологического центра. За последние два года на базе оганерской больницы организована и отлажена работа вахтовым методом специалистов краевой клинической больницы по внедрению высокотехнологичных методов лечения. Главное здесь, что норильские медики начинают самостоятельно оказывать норильчанам высокотехнологичную помощь. Безусловно, прорывом является внедрение технологии протезирования тазобедренных суставов при острой травме.

В перспективе оганерская больница должна стать флагманским учреждением севера края, где жители Таймыра смогут оперативно и качественно получать все необходимые виды медицинской помощи — от экстренной до высокотехнологичной.