Слава Богу, живой!

По мнению Сергея Бурденко, заместителя главного врача по хирургии Норильской межрайонной больницы № 1, где проходят лечение пострадавшие в трагедии, их жизням ничего не угрожает. А вот все ли смогут при этом полноценно трудиться, покажет время.

Сергей Бурденко пояснил, что трое рабочих были госпитализированы сразу в профильные отделения: один – в нейрохирургическое, двое – в травматологическое. Состояние при поступлении – средней тяжести: имеются переломы, рвано-ушибленные раны. Ещё двое пострадавших сразу же были прооперированы и переведены в реанимацию. Сегодня они уже находятся в хирургическом отделении.

Сергей Бурденко отметил, что связь с краевыми специалистами в больнице налажена – все данные о состоянии пострадавших заносятся в специальную программу, к которой имеют доступ сотрудники ведущих медучреждений края и минздрава, и, ознакомившись со всей необходимой информацией, они дают свои рекомендации.

- Для оказания помощи пострадавшим в аварии на НОФ у нас хватает и оборудования, и медикаментов, и специалистов, - подчеркнул ведущий хирург больницы.

Также Сергей Бурденко отметил, что ни у кого из пострадавших на НОФ повреждений, связанных с обморожением, не выявлено.

Дмитрий Свиридов и Дмитрий Карасев пообщались не только с медиками, но и с тремя пострадавшими, к которым допустили врачи.

- Ни один из них не пожаловался на травмы, связанные с обморожением, - подчеркнул Дмитрий Свиридов. - Это говорит о том, что спасатели действовали оперативно и профессионально. Благодаря использованию тепловых пушек, даже при таком сильном морозе, тяжёлых последствий удалось избежать. Мы будем следить за состоянием пострадавших, и если, например, понадобится кого-то из них перевезти в Красноярск или в любое другое специализированное медучреждение края или страны, мы к этому должны быть готовы.

- Город готов участвовать в жизни каждого из пострадавших и семей погибших, - сказал Дмитрий Карасев. - Всё, что потребуется от нас сделать, мы сделаем. Главное, чтобы пострадавшие выздоровели и вернулись к нормальной жизни как можно скорее.