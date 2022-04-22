Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в отделе полиции

Когда трое сотрудников Норильского ОМВД прибыли на место, нетрезвый муж потерпевшей находился в подъезде. Во время разбирательства мужчина пытался нанести удары сотрудникам полиции и оказал активное сопротивление при задержании. Одному из правоохранителей пришлось заломить хулигану руки за спину, чтобы надеть наручники, и повалить его на пол. Затем для выяснения обстоятельств задержанный был доставлен в отдел полиции, где он внезапно плохо себя почувствовал. Через некоторое время он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины и ситуационная, которая позволит установить механизм получения погибшим телесных повреждений.