Следственный комитет Красноярского края проводит проверку по факту гибели машиниста на руднике «Комсомольский»

Машинист погрузочно-доставочной машины получил травму, несовместимую с жизнью, в результате падения отслоившихся кусков горной массы на кабину спецавтотранспорта.

В настоящий момент краевой следственный комитет и прокуратура Норильска выполняют необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств гибели мужчины. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований по обеспечению безопасности труда на руднике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.