Следственный комитет Красноярского края проводит проверку по факту гибели машиниста на руднике «Комсомольский»
Следственный комитет Красноярского края проводит проверку по факту гибели машиниста на руднике «Комсомольский»
Как сообщает прокуратура Норильска, трагедия произошла 25 июля в 15.40 на 370-м горизонте.
Машинист погрузочно-доставочной машины получил травму, несовместимую с жизнью, в результате падения отслоившихся кусков горной массы на кабину спецавтотранспорта.
В настоящий момент краевой следственный комитет и прокуратура Норильска выполняют необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств гибели мужчины. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований по обеспечению безопасности труда на руднике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.