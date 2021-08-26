Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. прокурора Норильска Хаважа Гутаева

«В феврале 2019 года Гутаев получил взятку в сумме 3,1 млн рублей от Умарова. Взамен он обещал оказать воздействие на начальника УЖКХ администрации Норильска и директора организации, осуществляющей управление жилищным фондом и его эксплуатацию с тем, чтобы они склонили ряд директоров коммерческих организаций к заключению договоров субподряда с представляемым Умаровым ООО «ПромРесурсСервис» на сумму не менее 25 млн рублей. Также Гутаев должен был осуществлять общее покровительство в отношении указанного юридического лица», - сообщают в ведомстве.

Напомним, в отношении Хаважа Гутаева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а в отношении Муслима Умарова по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В рамках предварительного следствия в целях обеспечения исполнения приговора суда на имущество обвиняемых наложен арест в сумме 16,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд.