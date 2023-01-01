Следуй за чёрным кроликом

Овен

(21 марта — 19 апреля)

Первая половина 2023 года — время позитивных перемен и творчества, это связано с транзитом планеты счастья — Юпитера. Овны будут заинтересованы в укреплении финансового положения. Активный период продлится до 16 мая. Конец мая и июнь — время свиданий, романтических увлечений, в это же время можно активно путешествовать. В начале июля и в августе следует серьёзно подумать об отдыхе и здоровье. А осень Овны посвятят работе и подготовке к реализации новых планов. Конец года — благоприятное время для укрепления материального положения.

Телец

(21 апреля — 21 мая)

Для многих Тельцов первый квартал 2023 года станет важным этапом творческого развития и энергетического подъёма. Весьма продуктивным будет второй квартал — время новых начинаний, успеха и уверенности. В третьем квартале — в июле и августе — стоит снизить активность и подумать о здоровье. В сентябре и начале октября сосредоточьтесь на обновлении любовных отношений. После 22 ноября передохните. В целом 2023 год будет благоприятен для большинства Тельцов, успешно закончив старые дела, они смогут поставить перед собой новые задачи.

Близнецы

(22 мая — 21 июня)

Начало года, до 20 января, не самый благоприятный период. Зато уже в конце января и весь февраль Близнецов ждёт рост в карьере, бизнесе и хорошее время для романтических встреч. Март будет нестабильным. Более благоприятная полоса начнётся в третьем квартале, одинокие Близнецы могут рассчитывать на любовные встречи и романтические приключения в июле и августе. В четвёртом квартале ждут позитивные результаты в карьере. Этот год станет одним из интересных и творческих периодов в жизни Близнецов.

Рак

(22 июня — 22 июля)

Первый квартал — весьма динамичное время для Раков, они смогут успешно действовать и расширять свои горизонты. Однако в начале февраля их ждёт энергетическая перегрузка. Некоторые события во втором квартале могут запустить очень важные и позитивные перемены. А в июне Раков ждут скрытая недоброжелательность, негативное влияние и конкуренция. К новым делам лучше приступить в августе и сентябре. Весь четвёртый квартал — один из самых продуктивных периодов. Многие смогут наверстать упущенное и подняться на новую ступень в профессиональной и творческой деятельности.

Лев

(23 июля — 21 августа)

Первый квартал — время активной работы и новых свершений. Расширение творческих связей и личное обаяние помогут подняться на новую ступень в карьере. Второй квартал станет для Львов периодом новых возможностей и открытий. Неосмотрительность после 12 июля может негативно сказаться на финансовых планах. Весь четвёртый квартал будет благоприятным для новых начинаний. Осень может открыть для Львов новые перспективы. Если им удастся выдержать испытания этого года, то они почувствуют себя более уверенными и счастливыми.

Дева

(22 августа — 23 сентября)

Первый квартал будет очень благоприятным. Более динамичным будет период с конца февраля по начало марта, когда Девы смогут открыть для себя новые творческие и партнёрские контакты. Второй квартал будет связан с начинаниями, в апреле и начале мая Девы значительно продвинут свои планы и приблизятся к успеху. В конце июля энергетика снизится. К важным делам стоит вернуться лишь после дня рождения, тогда в четвертом квартале откроются новые творческие перспективы. Весь год будет весьма удачным.

Весы

(24 сентября — 23 октября)

Первый и второй кварталы будут благоприятными для переездов, перемен, любых начинаний в бизнесе и творчестве. Особенно удачными станут январь и февраль, когда будет установлен хороший материальный фундамент. В конце марта и апреля у Весов появятся неожиданные перспективы. Период до 16 мая сулит успех в обществе. 14–25 июля, а также 23 августа и 2 сентября стоит сбавить обороты, ибо это очень неблагоприятные времена для карьеры и отношений. Четвёртый квартал будет способствовать укреплению любовных и партнёрских связей, развитию положительных качеств и достижению целей.

Скорпион

(24 октября — 22 ноября)

Для Скорпионов первый квартал связан с появлением новых планов, творческих начинаний и романтических отношений. Снижение энергетического потенциала в конце января, первой половине февраля и марта может помешать успеху. Второй квартал — время важных изменений и судьбоносных решений. Период до 22 сентября будет относительно позитивным, хотя Скорпионам придётся рассчитывать только на свои силы. Новый старт ждёт в ноябре, он поможет добиться материальных успехов, укрепить отношения с близкими и родными.

Стрелец

(23 ноября — 22 декабря)

Первый квартал — период важных перемен. Активными будут январь и первая половина февраля. Проблемы, с которыми Стрельцы столкнутся в марте, повлияют на отношения с родственниками, друзьями и коллегами. Второй квартал станет новым витком развития, а после 23 августа стоит сбавить обороты и взять небольшой отдых, так как могут начаться проблемы со здоровьем. Стрельцы будут успешно преодолевать трудности и уже в конце ноября вновь будут чувствовать себя в центре внимания, заниматься намеченными делами и строить планы.

Козерог

(23 декабря — 20 января)

В первом квартале Козерогам стоит действовать уверенно, но внимательно. Во второй декаде марта начнётся активный подъём в творчестве, проявятся новые таланты. В августе потребуется отдых, после которого ждёт расширение бизнеса, контактов, хорошее время для достижения целей. Осень поможет многим подняться на новую ступень карьерного роста. Однако 23 ноября появятся финансовые проблемы, отношения с близкими могут стать напряжёнными. Прилив сил ждёт Козерогов только в декабре, и они с успехом войдут в 2024 год.

Водолей

(21 января — 19 февраля)

Для большинства Водолеев год будет динамичным и ярким. Они будут активно осваивать новые профессии, реализовать свои цели. Их энергетика начнёт обновляться, окрепнет здоровье, что поможет им выйти на тропу позитивных перемен. Также усилятся обаяние и привлекательность. Несмотря на нестабильное эмоциональное состояние в июле и августе, Водолеи найдут возможность укрепить материальную базу. Осмотрительность и ответственность помогут в конце четвёртого квартала добиться важных трансформаций в судьбе.

Рыбы

(20 февраля — 20 марта)

Начало года будет непростым для, так как замедлится творческое и духовное развитие. Во втором квартале вырастут деловая активность и умение добиваться целей. В третьем квартале у Рыб появится возможность продемонстрировать интеллектуальные способности, использовать лучшие качества, произвести впечатление на руководство. В течение всего года Рыбы будут востребованными, смогут успешно выступать в роли наставника и благодаря реализации многих своих идей окажутся на волне успеха.

Чем порадовать хозяина года?

Кролик — полная противоположность уходящего Тигра. На смену жёстким, агрессивным энергиям придут мягкие, тёплые энергии Кролика. Это семейное животное. Он любит проявлять заботу и собирать всех за одним столом. Кроме того, символ наступающего года не терпит конфликтов и старается решить любые вопросы мирным путём.

Если вы расположите к себе Кролика, то он будет защищать вас и помогать в делах целый год. 2023–й — год любви: одинокие люди найдут своё счастье, семейные — улучшат отношения. Это год передышки. Пользуйтесь положительными энергиями по максимуму.

Встречать Новый год желательно не в одиночестве, а в большой компании, в семейном кругу с родственниками или же с друзьями. Важно, чтобы праздничный вечер создавал тёплую и уютную атмосферу доверия. Шумные вечеринки и ночные клубы не особо порадуют Кролика. Если вы хотите встретить 2023 год в ресторане, обратите внимание на обстановку ресторана, она должна быть по–домашнему уютной. И, конечно же, следите за тем, чтобы за столом не было конфликтов — тщательно подойдите к составлению списка гостей.

В одежде приветствуются красные цвета, в том числе белья. Выбирайте штаны, юбку или платье клёш. Обувь — с острым носом. Обязательно наденьте золотые украшения. Золотой пояс принесёт вам изобилие на весь год! Дополните свой образ круглой сумочкой. Откажитесь от меховой одежды и аксессуаров, чтобы не отпугнуть хозяина года. В макияже рекомендуется сделать акцент на блестящих тенях и хайлайтере, губы выделить красной помадой, а для маникюра лучше выбрать округлую или овальную форму.

При сервировке стола и планировании меню помните, что Кролик уважает семейные традиции. Приготовьте блюда, которыми украшали стол ваши мамы и бабушки. Отдайте предпочтение классическим блюдам. Проследите, чтобы на праздничном столе было много зелени, овощей и фруктов.

Украшая дом, нужно уделить внимание нескольким деталям. На дверь повесьте колокольчики, можно нарисованные. На стол постелите красную скатерть с золотыми узорами, ткань полотна должна ассоциироваться с домашней атмосферой и уютом (можно использовать вязаные салфетки). Посуда может быть красного или золотого цвета. Установите несколько свечей на столе или в комнате.

У Кролика очень развита интуиция, поэтому главная рекомендация (не только по подготовке к новому году, но и на весь 2023 год) — слушайте своё сердце. Желаю всем исполнения желаний!

Красный — хит сезона Меха — не в этот раз