Служат, не тужат

– Сейчас больше, чем лет десять назад, и родителей сознательных, и парней, понимающих, куда и для чего они отправляются, — отмечает военком. — Многие призывники — уже с образованием. И для армии это лучше, и для молодого человека своего рода практика на службе — ведь все военные и гражданские специальности дублируются. Допустим, отучился парень в техникуме на электрика, сварщика, КИПовца, в армии полученные знания применил, на гражданку вернулся — без проблем работу нашёл. Я искренне радуюсь, когда встречаю такого продуманного, в хорошем смысле слова, молодого человека, который изъявляет желание служить, например, в железнодорожных войсках и объясняет это тем, что хочет и в армии быть ремонтником, раз уж с этой профессией жизнь связал.

– А в ВДВ, где всегда считалось служить особенно круто, просятся?

– Ну как же без этого... Насмотрятся некоторые фильмов и на призывной комиссии так и заявляют: «Я крутой и хочу служить исключительно в ВДВ». Мы в свою очередь: «Хорошо. А что умеешь? Есть разряд по рукопашному бою или по борьбе? Может, ты кандидат в мастера спорта по боксу, по лыжным гонкам?» А оказывается, кроме как играть в компьютерные игры да кино смотреть, ничего он и не умеет. Ну в таком случае иди–ка ты, сынок, шпалы таскать в железнодорожных войсках. Немногие понимают, что ВДВ — это не только круто, это в первую очередь каторга, это самые «тяжёлые» рода войск. Мало туда хотеть, надо к этому готовиться — спортом заниматься, здоровье укреплять.

Но есть среди норильских парней и те, кто всё же попадает в элитные войска, и мы этим очень гордимся. Например, в президентский полк, а для него по всей стране отбирают лучших из лучших. За последние десять лет там отслужили семь норильчан. Ну и в ВДВ, конечно, наших тоже берут. Но чаще всего норильчане служат в сухопутных войсках — в Вооружённых силах России преобладает именно этот род войск, поэтому и военнослужащих там требуется больше.

Надо понимать: в армии на одного стреляющего — человек семь–восемь обслуживающих. Взять войска специального назначения — они выполняют особые задачи, и оказаться в их рядах действительно очень круто. Но спецназовцев надо обуть, одеть, обеспечить связью, им надо подвезти боеприпасы и питание и так далее. И что, тот парень, который стоит с черпаком у плиты, он не крутой? Крутой!

Я окончил военное автомобильное училище. И считаю, что это тоже очень круто! Потому что ни одна ракета, ни одна подводная лодка, ни один аппарат без автомобиля и автотехники работать не будут.

А вообще, здорово найти себя и своё место там, куда тебя отправили, адаптироваться к тем условиям, в которые попал. Ведь что такое армия? Это каждодневный монотонный труд. По себе это знаю. Я сам как думал: поступлю в военное училище — будет романтика. На самом деле это такая рутина... Учиться надо. А помимо учёбы ты ещё и служебные задачи выполняешь — несёшь дежурства, ездишь на заготовку овощей, разгружаешь машины, при этом даже за плохие оценки с тебя спрашивают, и так пять лет... Первый год я думал, что не выдержу, второй год тоже был очень сложный. А потом втянулся. Когда освоишься, становишься одной семьёй с сослуживцами, тогда очень интересно.

Хотя нынешним солдатам–срочникам вообще грех жаловаться: бытовые условия — отличные, питание — несколько блюд на выбор, никаких лишений. И никаких неуставных отношений.

– И уклонистов сегодня меньше стало?

— Меньше. И причины не идти служить сейчас совсем не те, что раньше, ещё лет десять назад такого, опять-таки, не было. Набрал парень кредитов и понимает, что никто за него долг не погасит, поэтому пока не расплатится, в армию идти не может. И идёт на нарушение закона, решает свои вопросы, а потом приходит в военкомат с поднятыми руками — сдаётся. А нам остаётся только посочувствовать ему — за уклонение от призыва предусмотрено одно из следующих наказаний: штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест до шести месяцев и тюремное заключение вплоть до двух лет. Не легче ли всё–таки отслужить?

– Какова география службы норильчан?

– Обширная — от Курильских островов до Калининграда. В первую очередь ребята отбираются для войск округа, а мы находимся в Центральном военном округе, расположение — от Самары до Иркутска, штаб — в Екатеринбурге. Кто–то мечтает, например, в Сочи попасть, а кому–то там слишком жарко. Вообще, при желании минусы можно везде найти, так же, как и плюсы. Жаль, конечно, что в Норильске в военно–космических силах солдаты–срочники не служат — есть такие жизненные ситуации, когда ребята должны оставаться поближе к дому, но здесь нет условий для срочников — специальной столовой, казармы, проще контрактников набрать. Кстати, в этом году у нас хватает желающих служить по контракту. Обычно за весь год мы набирали человек 10–12, а сейчас уже 15 ушли. По закону, парень, окончивший техникум или вуз, может выбирать — пойти служить на год как солдат–срочник или на два как контрактник, и некоторые предпочитают службу по контракту, но поближе к дому.

– Как вы относитесь к альтернативной службе?

– Я с большим уважением отношусь к ребятам, которые не бегают, не прячутся, не судятся, а находят возможность отдать долг Родине — пусть и таким способом. Вот как раз на днях на комиссии был один такой паренёк, он идёт служить на 21 месяц уборщиком территории в межрайонную больницу № 1. Также альтернативную гражданскую службу можно пройти на почте, в домах престарелых, и не обязательно в Норильске – и в Новосибирск, например, ребята попадают. Почти в каждом призыве у нас таких пара человек набирается. Бытует мнение, что среди выбирающих альтернативную службу есть геи. Это не так, представитей нетрадиционной сексуальной ориентации вообще списывают с воинского учёта. Доктора их легко вычисляют и признают не годными к воинской службе, им выдаётся воинский билет с отметкой о снятии с учёта. Заявление на альтернативную государственную службу пишут в основном ввиду религиозных принципов.

– Пандемия на призывной кампании сказалась?

– Весенняя призывная кампания проходила очень–очень сложно — болели призывники, коронавирус выбил из строя сразу несколько ведущих сотрудников военкомата. К тому же работу сильно тормозило то, что были перегружены медицинские учреждения — хотя медкомиссию призывники проходят в военкомате, но сдают анализы и делают флюорографию в поликлиниках по месту жительства, а туда было не пробиться. С опозданием мы шли ещё и из–за того, что обычно вызывали одномоментно по 50 призывников, новые же требования не позволяют принять больше 30. Но несмотря ни на что, 108 новобранцев весной служить мы всё же отправили. Изначально план у нас был 136 человек, но потом по объективным причинам его снизили. Сейчас в новых условиях нам уже работается полегче, потому как ко всему привыкаешь.

Ещё хочу отметить, что в плане коронавирусной инфекции самое безопасное место сегодня — это армия: здесь всё очень чётко, в случае опасности заражения часть закрывают, и всё. А в случае болезни есть возможность получить квалифицированную медицинскую помощь. Так что повода для волнений нет.

В тему

15 ноября в России отмечается День призывника. Он был утверждён в 1992 году для того, чтобы подчеркнуть статусность воинской службы, повысить авторитет военного дела. Праздничная дата выпадает как раз на время осеннего призыва, поэтому одной из традиций праздника стали дни открытых дверей в военкоматах.

Обязательный военный призыв в армию, помимо России, действует в Израиле, Швейцарии, Судане, Южной Корее, а также в большей части стран Латинской Америки. А в некоторых странах есть и праздники, похожие на День призывника. Так, во Франции, например, существует День подготовки к национальной обороне, в котором обязаны участвовать все граждане страны от 16 до 18 лет.

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Об особенностях осеннего призыва — 2020 рассказал начальник Главного организационно–мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал–полковник Евгений Бурдинский:

«В войска планируется направить 128 тысяч человек. Основная задача, на решении которой в ходе призыва будут сосредоточены усилия всех органов военного управления, — это сохранение жизни и здоровья призывников, военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил. Военные комиссариаты по всей России обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты. При перевозке граждан на сборные пункты и к местам прохождения военной службы используется транспорт, в обязательном порядке прошедший специальную дезинфекционную обработку».

Информация для призывников, размещённая на официальном сайте Министерства обороны:

«Ты получишь новую военную форму, при создании и в разработке которой был учтён опыт передовых армий мира. Лёгкая, прочная и удобная, сделанная с применением самых современных технологий и материалов, она обеспечит тебе комфорт в повседневных и боевых условиях.

Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется поэтапный переход на организацию питания с элементами «шведского стола». В расположении подразделений установлены душевые кабины и стиральные машины. В послеобеденное время военнослужащим предоставляется один час отдыха (сна).

Если ты перспективный спортсмен, то тебя могут направить для прохождения военной службы в спортивную роту. При этом будет предоставлена возможность участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и других соревнованиях.

Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, склонные к научной работе, могут быть направлены для прохождения военной службы в научные роты, где они смогут продолжать заниматься научными исследованиями по выбранным направлениям.

Если ты до службы в Вооруженных силах уже успел пройти подготовку в одном из военно–патриотических клубов или системе ДОСААФ России, то в армии у тебя будет немало преимуществ. Ты быстрее втянешься в армейскую жизнь и сможешь занять наиболее ответственную и вместе с тем интересную должность. Например, будешь служить оператором сложной боевой техники, командиром боевой машины и так далее.

Конечно, армия — есть армия, и где бы ни проходила служба, лёгкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в ряды Вооруженных сил не за легкой жизнью. А за тем, чтобы отдать долг Родине — научиться с оружием в руках защищать себя, свою семью, свою страну».

Говорит эксперт

Военные связисты, повара, медики, пограничники, водители, танкисты, артиллеристы, пехота, лётчики, моряки, десантники и так далее — все они и есть Вооружённые силы России, военнослужащие лучшей армии в мире. И как вычислить, кто из них выполняет более ответственные и более актуальные задачи? Да никак. В армии всё и все взаимосвязаны. Валерий Шабурин, советник главы города Норильска по вопросам гражданско–патриотического воспитания

– Являясь председателем Норильского местного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», председателем Норильского городского Совета ветеранов войны и труда и тесно общаясь с представителями разных родов войск, как я могу выделить какой–то один? Это невозможно.

Военные связисты, повара, медики, пограничники, водители, танкисты, артиллеристы, пехота, лётчики, моряки, десантники и так далее — все они и есть Вооружённые силы России, военнослужащие лучшей армии в мире. И как вычислить, кто из них выполняет более ответственные и более актуальные задачи? Да никак. В армии всё и все взаимосвязаны.

Конечно, есть элитные войска — воздушно–десантные, пограничные, Военно–морской флот. Там служить престижно и почётно. Представители этих подразделений выполняют специальные боевые задачи, часто рискуя жизнью. Их работа заслуживает исключительного уважения. Но разве менее почётно служить, например, в подразделении, которое занято на строительстве госпиталя? Все, кто имеет отношение к армии и флоту, все они — гордость России.

Мы, норильские ветераны боевых действий разных лет, отлично понимаем: где, когда и в каких войсках ты ни служил бы, главное — что служил. И этот опыт, который за плечами у каждого, нас всех и объединяет. И мы, бывшие афганцы и пограничники, десантники, моряки и морские пехотинцы, встали под одни знамёна, объединившись в норильское воинское братство — в него вошли несколько местных и краевых военно–патриотических организаций. В планах — объединить и срочников, и кадровых офицеров. Ведь сообща гораздо проще и эффективнее организовывать самые разные мероприятия. Цель–то у нас общая — воспитание детей и молодёжи патриотами своей страны и повышение престижа службы в армии.

Входя в состав призывной комиссии, общаясь с будущими солдатами–срочниками, знаю, что сейчас большинство из них идут служить в армию сознательно, понимая, что сегодня у тех, кто выполнил свой долг перед Родиной, перспектив в жизни, учёбе и работе гораздо больше.

Если говорить о том, где конкретно новобранцы хотят нести службу, могу сказать, что здесь одного желания мало, всё зависит от степени годности. Причём для того, чтобы попасть в элитные войска, отличного здоровья недостаточно, надо ещё и интеллект иметь, быть морально и психологически устойчивым, обладать деловыми качествами, какими–то особыми способностями.

Сложно рассуждать о том, служба в каких родах войск сегодня наиболее перспективна, — Российская армия стремительно модернизируется, развивается и совершенствуется: в какой части ни окажись, не только пользу Родине сможешь принести, но и свой потенциал реализовать, и чему–то новому, конечно же, научиться.

Подумаем вместе

Павел, предприниматель:

– Мотострелки — вёрткие, пронырливые, мобильные и манёвренные. Благодаря этому они могут в считанные минуты перейти от одних боевых действий к другим, маневрируя, нападая или отражая удары противника. Я очень благодарен своим командирам и службе в армии. Там я приобрёл технические навыки и умения: научился управлять БТР, что позднее подвигло меня к обучению в автошколе и получению водительского удостоверения. Армия научила меня ценить дружбу и взаимовыручку, чувствовать плечо товарища и слаженно работать в отряде, приучила к дисциплине. Всё это очень даже пригодилось в моей нынешней предпринимательской жизни.

Александр, пенсионер:

– Самые лучшие — это ракетные войска. Именно они охраняют мирное небо и одними из первых реагируют на малейшую опасность и держат палец на ядерной кнопке России. Для меня это элита нашей армии. Я служил на Дальнем Востоке и, помимо стандартного знакомства с различными видами вооружения, освоил смежные специальности — вождение и строительство. Позже жизнь свела меня с моим верным другом Петькой, который служил в стройбате. Петька до сих пор считает, что стройбат — это звери, им, как в анекдоте, даже оружие не нужно, лопатой отобьют любую атаку. Так что ракетные войска и стройбат — рулят!

Максим, автолюбитель:

– Не могу сказать за все рода войск, но в зависимости от того, где служишь, ты приобретаешь и оттачиваешь те или иные навыки — иногда уникальные. Я служил в автомобильных войсках автоэлектриком, хотя официально должность называлась «старший механик–аккумуляторщик», на полигоне по уничтожению боеприпасов, у которых истёк срок годности. Именно в армии я научился хорошо разбираться в тяжёлых грузовых автомобилях, в том числе в тяжёлой военной технике. Навыки по управлению, ремонту, обслуживанию автотранспорта могут пригодиться и в гражданской жизни. В целом же армия и любые войска учат дисциплине, ответственности, умению исполнять поставленную задачу качественно, быстро и своевременно.

Борис, горный мастер:

– Я служил в железнодорожных войсках и считаю их очень важными. Допустим, подразделению нужно форсировать реку, а мост в месте перехода разрушен. В этом случае мобильные понтонно–мостовые войска организуют переправу буквально за считанные часы, чтобы не прервать наступление армии. Если же случился обрыв или авария на железнодорожных путях, они также оперативно выезжают на место и устраняют проблему, что позволяет не оставить военнослужащих без провизии, боеприпасов и медикаментов. Так что войска эти крутые и очень нужные.

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Александр Харитонов, дизайнер:

– Однозначно войска химической защиты! Не только потому, что я там служил химиком–разведчиком. Ещё и потому, что мне с ними жизненно повезло. В буквальном смысле. Меня не стали призывать в Афганистан в самый разгар боевых действий в 1983 году, поскольку необходимости в войсках радиационной, химической и биологической защиты там не было, и в запас я уволился как раз накануне аварии на Чернобыльской АЭС. На передний край бросали все силы и средства. На ликвидацию последствий тогда собрали и отправили со всей страны едва ли не все войска химзащиты. При аварии такого масштаба в те годы мало кто вообще понимал, что на самом деле происходит в зоне поражения и что надо предпринимать. Осознание пришло уже потом. И я ведь мог бы туда попасть...

Руслан, строитель:

– У меня остались самые тёплые воспоминания об армии. После учебки в Нефтекумске Ставропольского края по распределению попал во внутренние войска МВД. Это элитное подразделение, именно здесь служат прославленные «краповые береты». Мы были ротой оперативного назначения. Именно нас бросали на передовую в любых происшествиях и вооружённых конфликтах. Наш род войск хорош тем, что здесь закаляется характер, вчерашние мальчики превращаются в хорошо обученных мужчин. Эти войска не ограничивались теорией военного дела, мы все приобретённые навыки использовали на практике, в том числе в ходе грузино–южноосетинского конфликта.