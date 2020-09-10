МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Служба безопасности» банка

«Служба безопасности» банка

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«Служба безопасности» банка

Новые жертвы мошенничества.

«Служба безопасности» банка

В полицию поступило два заявления о фактах мошенничества. И снова звонки от якобы службы безопасности банка. В обоих случаях к жертвам обращались по имени отчеству и называли точные личные данные, что и вселяло уверенность назвать «сотруднику» смс-код. В сумме норильчане потеряли более 250 тысяч рублей.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не поддаваться на уловки мошенников! ЗАПОМНИТЕ! Службы безопасности банков никогда не звонят клиентам. Будьте внимательны и предупредите о подобных способах обмана своих родных, близких и друзей.

10 сентября в 16:59 110
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