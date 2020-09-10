«Служба безопасности» банка

В полицию поступило два заявления о фактах мошенничества. И снова звонки от якобы службы безопасности банка. В обоих случаях к жертвам обращались по имени отчеству и называли точные личные данные, что и вселяло уверенность назвать «сотруднику» смс-код. В сумме норильчане потеряли более 250 тысяч рублей.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не поддаваться на уловки мошенников! ЗАПОМНИТЕ! Службы безопасности банков никогда не звонят клиентам. Будьте внимательны и предупредите о подобных способах обмана своих родных, близких и друзей.