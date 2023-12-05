Служба исследований hh.ru проанализировала уровень зарплат в вакансиях разнорабочих

По мнению специалистов крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, за первые 11 месяцев года спрос на разнорабочих в нашем федеральном округе вырос почти в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (сразу на 84%) и превысил 25 тысяч вакансий. Чаще всего такие вакансии открывают компании из отраслей «Строительство, недвижимость», «Металлургия, металлообработка» и «Добывающая отрасль». В каждом втором предложении о работе опыт от соискателя не требуется. Треть вакансий разнорабочих предполагают вахтовую занятость.

Так, лидером по уровню зарплат стал Бердск. Здесь средняя зарплата разнорабочего составляет 86 048 рублей. На втором месте — Канск, соискатели здесь рассчитывают в среднем на 83 333 рубля. И замыкает тройку лидеров Норильск — 80 275 рублей.

На четвёртом месте Ачинск (80 тысяч рублей), на пятом – Иркутск (72 092 рубля). Города-миллионники расположились на более низких позициях: Омск занял лишь седьмое место (56 947 рублей), Красноярск – восьмое (56 006 рублей), Новосибирск – десятое (49 957 рублей).

На последней строчке рейтинга расположился Бийск со средней зарплатой в 39 787 рублей.

Аналитики добавили, что профессия разнорабочего относится к дефицитной - на одну такую вакансию в регионе приходится в среднем 1,8 резюме, что говорит об острой нехватке кадров.