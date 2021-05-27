Норильской службе спасения нужны сотрудники

Сегодня на постоянной основе требуются водитель, диспетчеры и операторы отдела повседневного управления.

На должность старшего диспетчера отдела повседневного управления, заработная плата от 60 000 до 90 000 рублей, может претендовать специалист, имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы в области гражданской обороны не менее одного года. Также подойдёт человек с опытом службы в армии, органах внутренних дел или МЧС не менее пяти лет. Приветствуется и стаж работы в диспетчерских оперативных службах.

Соискатель должности диспетчера опыт работы может не иметь, а вот среднее профессиональное образование - обязательно. Заработная плата такого специалиста - от 46 000 до 76 000 рублей. Те же требования предъявляются и к оператору диспетчерской службы, он зарабатывает от 43 500 до 45 000 рублей.

Водитель должен иметь удостоверение на право управления транспортным средством категории «В, С, D» и опыт работы не менее 5 лет. Зарплата - от 50 000 до 55 000 рублей.

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