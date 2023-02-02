Служба занятости населения поможет жителям Красноярья открыть своё дело

Чтобы получить финансовую поддержку, необходимо обратиться в центр занятости. Консультант проведёт интервью и тестирование, чтобы определить готовность гражданина к ведению бизнеса. При необходимости предложат обучение основам предпринимательства. Финансовая помощь предоставляется после успешной защиты бизнес-плана на специальной комиссии. Начинающие предприниматели могут получить от 199,5 до 276 тысяч рублей.

С более подробной информацией можно ознакомиться на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения Красноярского края.