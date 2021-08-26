Служба занятости оказывает содействие в поиске работы в Арктике

Как показывает статистика, каждый четвёртый обратившийся в Центр занятости соискатель находит работу в течение десяти дней. Чаще всего люди устраиваются в торговые компании, обрабатывающие производства, транспортные предприятия и учреждения образования.

«Для работы на инвестиционных проектах Арктической зоны в ближайшие годы потребуется порядка 37 тысяч сотрудников. Крупнейшие проекты реализуются в сфере добычи полезных ископаемых компаниями «Таймырнефтегаз», «Ванкорнефть», «Медвежий ручей» и другими. Служба занятости создаёт условия для трудовой мобильности граждан с целью переезда в северные районы края. Этому направлению деятельности уделяется особое внимание со стороны местных и федеральных властей», - говорит руководитель краевого агентства труда и занятости населения Виктор Новиков.

Также в 2021 году 206 безработных граждан были направлены на профобучение и повышение квалификации. Консультативную помощь по открытию собственного бизнеса получили 1,4 тысячи граждан, психологическую помощь - 516 человек.

На сегодняшний день в банке вакансий краевой службы занятости содержится 7,2 тысячи предложений. Со всеми вакансиями можно ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости края, портале «Работа в России» или в ближайшем Центре занятости.