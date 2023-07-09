Смарт–будущее

Всего в финал вышли 33 из 140 заявленных проектов. Победители получили медали и дипломы, а тринадцать наиболее интересных проектов «Норникель» обещает особо поддержать. Компания поможет создать качественные прототипы изобретений, а также будет способствовать их продвижению на российских и международных выставках. С создателями таких проектов пообщалась «Заполярная Правда».

Прорывная медицина

Норильчанин Максим Коновалов представил на IMAKE один из наиболее интересных и перспективных проектов. Его изобретение способно буквально спасать жизни людей и не имеет аналогов в современной медицине.

– Сейчас я работаю над созданием портативного устройства, которое может предупреждать о приступе эпилепсии у человека, — рассказывает Максим. — Этот прибор будет выглядеть как спортивная повязка на лоб. Внутри установлены датчики, считывающие параметры мозговой активности, как при энцефалографии. Показатели импульсов головного мозга отслеживаются в режиме реального времени, и если система замечает отклонение от нормы и приближение кризиса, то передаёт информацию на телефон хозяина так же, как это делают смарт–часы и фитнес–браслеты. В результате приступ не станет для человека неожиданностью и он успеет принять меры. Для эпилептиков это очень нужный прибор. Я родился в семье потомственных медиков — у меня и бабушка, и мама, и старшая сестра в медицине, эта тема мне очень близка. А идея прибора появилась после того, как мне на глаза попался видеоролик, в котором человеку внезапно стало плохо на улице и никто не знал, что делать. Тогда я подумал: почему у него не было специального отслеживающего прибора? Но оказалось, что для больных эпилепсией таких устройств не существует. Есть автопомпы с инсулином для диабетиков, кардиостимуляторы для сердечников, которые могут перезапустить сердце при его остановке, а для эпилептиков ничего подобного нет. Меня это поразило, и я решил создать такой прибор. Сейчас я перешёл в 11–й класс. Рассчитываю, что к школьному выпускному первые рабочие модели уже будут собраны и протестированы. А после окончания школы я хочу связать свою жизнь с программированием.

Это вам не лазером сбивать

Вероника Морозова, окончившая в этом году 10–й класс, представила довольно амбициозный высокотехнологичный проект системы фильтрации талой и дождевой воды на крышах жилых домов. Она призвана решить целый ряд ежегодных бытовых затруднений, с которыми сталкиваются жители верхних этажей.

– Мой проект был разработан для решения проблемы скапливания снега, талой воды на кровлях и последующего образования сосулек, а также скапливания дождевой воды, — объясняет Вероника. — Система довольно сложная, но если упрощённо — на крыше размещаются специальные греющие клапаны. Вокруг них организовывается пространство с небольшим наклоном, как в воронке, устанавливается промышленный фильтр ливневых стоков. Далее по проекту предусмотрены два варианта: если дом ещё строится, можно организовать поступление воды в систему водоснабжения; в уже готовом — можно наладить поступление очищенной талой и дождевой воды в специальные автоматы, в них можно поставить канистру, закинуть деньги и получить фильтрованную воду. По задумке, нагревательная система может запитываться как от ветряков, так и от солнечных батарей. Понятно, что талой или дождевой воде, собранной в черте города, требуется серьёзная очистка, поэтому мы предусмотрели промышленный фильтр с несколькими степенями фильтрации. Всё давно придумано. На данный момент главная проблема в реализации проекта — немалая стоимость. Примерные расчёты показывают, что потребуется полтора–два миллиона рублей на дом. Сумма кажется внушительной, но из–за ряда дополнительных опций системы вложение со временем окупится. Например, гарантия на сам фильтр — 50 лет, на некоторые модели ветряков — 25. Жильцов дома не будет заливать во время весенних и осенних проливных дождей, как это часто бывает. А зона вокруг строения станет безопасной для прохожих и транспорта — сосулек не будет. Следовательно, не придётся отправлять на крышу рабочих для её очистки. Теперь о дополнительных преимуществах. Если мы говорим о новостройке, то жильцам не придётся платить за воду, которая будет поступать с крыш; избыточная энергия, которую система вырабатывает с помощью ветра и солнца и не тратит на работу нагревательных элементов, накапливается аккумуляторами, и жильцы также смогут использовать её бесплатно. Понятно, что 100% потребностей жильцов она не перекроет, но какую–то часть нагрузки уберёт. Таким образом, мы выходим на экономию и окупаемость. Не говоря уже о том, что такая система исключает потопы в квартире. Собственно, идея и родилась из личного опыта. Мы жили на девятом этаже в доме с постоянно текущей крышей. Однажды был особенно сильный ливень, я пришла домой и обнаружила в коридоре маленькое море. Вот и появилась идея сделать такой проект. В Норильске, конечно, с солнечными батареями не очень, поэтому здесь лучше использовать ветряки. А в средней полосе можно применять и то и другое. Считаю, что проект очень перспективный. Эту технологию можно применять при проектировке зданий.

Мусор есть? А если найду?

Виктория Ильченко — ещё одна норильчанка — финалист конкурса. Свой проект она разрабатывала в команде с Динарой Фараджевой из Читы. Обе девушки борются за чистоту на улицах.

– Мы уже около года занимаемся разработкой экоробота, который будет не только заботиться о чистоте, но и просвещать людей на тему культуры поведения и экологической грамотности, — делится Виктория. — Робота мы назвали Экомишкой, решили, что у него должна быть забавная и привлекательная внешность — с ушками и мордочкой, как у медведя, отсюда и имя. Внутри у робота три мусорных бака для разных типов отходов. Готовая модель будет высотой 130 сантиметров и теоретически будет способна возить около ста килограммов мусора. По задумке, робот должен двигаться по заданному маршруту. Едет, видит человека, подъезжает и предлагает ему выбросить мусор. Если прохожий захочет, то Мишка может рассказать ему об интересных фактах, касающихся утилизации мусора. В Норильске менее габаритные аналоги можно запускать в школах, автовокзале, торговых центрах. Пока мы научили робота определять человека и подходить к нему. На данный момент у нас два прототипа, один у моей напарницы в Чите, второй здесь. Я представляла свою модель на экологическом конгрессе в Санкт–Петербурге, а моя подруга возила свою на IMAKE. Вообще, проект и такое междугороднее партнёрство — стечение обстоятельств. В прошлом году во время участия в марафоне мы обе приболели и ушли с одной из лекций, а потом оказалось, что все уже разбились по коллективам и приступили к работе. Прибиваться к кому–то хвостиком не хотелось, и мы решили создать команду из двух человек, хотя обычно в группе шесть. Нам разрешили. Исходя из ограниченного ресурса, мы решили не браться за глобальные проблемы, а выбрать что–то попроще и ближе к людям. Осмотрелись и поняли, что в рекреации кругом творческий беспорядок. Тут–то и пришла идея создать мусоросборник с руками, который ездил бы по залу и сам собирал разбросанный хлам. Потом мы решили, что это технологически слишком сложно реализовать, и поняли, что можно просто сделать симпатичного робота, который будет привлекать внимание людей и забирать у них мусор. Я пошла на курсы программирования и робототехники в «Фаблаб», изучала, как взаимодействуют датчики и сенсоры роботов, узнала, как написать нужный алгоритм, разработала чертежи будущего робота и напечатала на 3D–принтере основные детали. Всю электронику покупали через интернет. Пока программа довольно простенькая, но благодаря ей робот уже может объезжать территорию. Сейчас прорабатываем алгоритм и содержание диалога с прохожим.