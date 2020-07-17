Снежных барсов в Красноярском крае станет больше

Минприроды России обратится к Монголии по вопросу передачи особей снежного барса в Красноярский край. Их могут завезти в Саяно-Шушенский заповедник, где уже обитает краснокнижный ирбис, сообщает Sibnovosti.ru.

Накануне проблему сохранения снежного барса рассмотрели на совещании рабочей группы по вопросам восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в России.

«В рамках совещания эксперты рассмотрели возможные изменения в стратегии сохранения снежного барса в России», - сообщили в Минприроды.

Напомним, в Саяно-Шушенском заповеднике уже обитает снежный барс по имени Ихтиандр. Он свободно перемещается по территории площадью почти 200 кв. км.