Снимать ограничения из-за ковида в России «категорически рано»

«Эффективность ограничительных мероприятий трудно переоценить. В некоторых субъектах, как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», - приводит ТАСС слова Анны Поповой с заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Попова также добавила, что значимые изменения в ситуации с заболеваемостью пожилых людей ковидом в нашей стране будут заметны, когда уровень иммунизации таких граждан превысит 60%. Она пояснила, что стабилизируется эпидемический процесс в старшей возрастной группе при иммунизации более 80% её представителей.