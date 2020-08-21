Снижение цен на авиаперелёты по России

Отправная точка - город Москва. Авиакомпания S7 Airlines вдвое снизила цены на билеты в Уфу и на 40% в Краснодар, Пермь, Сочи, Новосибирск. По остальным направлениям цена снизилась на 10-35%. «Аэрофлот» снизил цены на 40% в Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, а в Самару, Пермь и Иркутск - на 30%. И до 20% по остальным направлениям. Лоукостер «Победа» снизил цены сразу по всем направлениям почти в два-три раза.

Сейчас авиатрафик постепенно восстанавливается, хотя весной он сократился до 87%.