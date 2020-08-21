МАУ ИЦ «Норильские новости»

Снижение цен на авиаперелёты по России

Снижение цен на авиаперелёты по России

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Снижение цен на авиаперелёты по России

Крупные авиакомпании России снижают цены на авиабилеты по внутренним направлениям на 10-40%. Снижение цен связано с пандемией, закрытием аэропортов, отменой командировок и сокращением доходов населения.

Снижение цен на авиаперелёты по России

Отправная точка - город Москва. Авиакомпания S7 Airlines вдвое снизила цены на билеты в Уфу и на 40% в Краснодар, Пермь, Сочи, Новосибирск. По остальным направлениям цена снизилась на 10-35%. «Аэрофлот» снизил цены на 40% в Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, а в Самару, Пермь и Иркутск - на 30%. И до 20% по остальным направлениям. Лоукостер «Победа» снизил цены сразу по всем направлениям почти в два-три раза.

Сейчас авиатрафик постепенно восстанавливается, хотя весной он сократился до 87%.

21 августа в 17:06 610
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