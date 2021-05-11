Со дня создания учреждений, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества, прошло 102 года

Сегодня будни сотрудников уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) строятся на тесном взаимодействии с полицией и судебными приставами. Каждый год 7 мая свой профессиональный праздник отмечают работники и ветераны учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, исполняющие наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества.

В настоящее время в структуре уголовно-исполнительной системы действуют два вида учреждений, исполняющих наказания, альтернативные лишению свободы – уголовно-исполнительные инспекции и исправительные центры. Нынешнее поколение сотрудников эффективно решает задачи, направленные на соблюдение законности при исполнении судебных решений с учётом динамично меняющегося окружающего мира. Опираясь на богатый накопленный опыт и традиции своих предшественников, инспекция продолжает решать поставленные Федеральной службой исполнения наказаний задачи, повышая эффективность службы.

Благодаря профессионализму, ответственному подходу к исполнению служебных обязанностей, верности избранной профессии, укреплению законности и повышению эффективности исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, происходят значительные изменения в реформировании и развитии уголовно-исполнительной системы.

Осужденный, состоящий на учёте в инспекции, — это гражданин, которому государство дало шанс на жизнь со своей семьей, в своей привычной среде, а сотрудники инспекции призваны контролировать, чтобы этот гражданин правильно воспользовался данным шансом.