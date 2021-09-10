МАУ ИЦ «Норильские новости»

Со следующего года краевым бюджетникам повысят зарплату

Со следующего года краевым бюджетникам повысят зарплату

Главная / Новости / Общество

Со следующего года краевым бюджетникам повысят зарплату

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, в рамках майского указа президента страны не все работники бюджетной сферы получили прибавку к зарплате. Но ситуация будет исправлена.

Со следующего года краевым бюджетникам повысят зарплату

В Красноярском крае более 250 тысяч работников бюджетной сферы, из них президентским указом не охвачены 44 тысячи работников краевых бюджетных учреждений, в их числе: бухгалтеры, юристы, работники служб кадров и занятости, архивных учреждений, административно-управленческий персонал, специалисты в сферах ГО и ЧС, спорта, молодежной политики, природных ресурсов, лесного хозяйства и других направлений.

Глава региона пообещал, что с 1 января следующего года зарплаты этих сотрудников будут увеличены.

Стоит отметить, что сотрудники органов исполнительной власти края (госслужащие) не относятся к этой категории.

Фото из открытых источников
10 сентября в 13:00 420
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также