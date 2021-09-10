Со следующего года краевым бюджетникам повысят зарплату
Со следующего года краевым бюджетникам повысят зарплату
По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, в рамках майского указа президента страны не все работники бюджетной сферы получили прибавку к зарплате. Но ситуация будет исправлена.
В Красноярском крае более 250 тысяч работников бюджетной сферы, из них президентским указом не охвачены 44 тысячи работников краевых бюджетных учреждений, в их числе: бухгалтеры, юристы, работники служб кадров и занятости, архивных учреждений, административно-управленческий персонал, специалисты в сферах ГО и ЧС, спорта, молодежной политики, природных ресурсов, лесного хозяйства и других направлений.
Глава региона пообещал, что с 1 января следующего года зарплаты этих сотрудников будут увеличены.
Стоит отметить, что сотрудники органов исполнительной власти края (госслужащие) не относятся к этой категории.