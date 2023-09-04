Со следующего года медико-социальную экспертизу (МСЭ) можно будет проводить без доступа к личным данным

Новый порядок позволит проводить МСЭ без доступа к личным данным гражданина, а только на основании медицинских сведений.

«Мы планомерно расширяем возможности нового порядка проведения медико-социальной экспертизы. С 1 июня этого года оспорить решение экспертизы в вышестоящем бюро стало возможно в дистанционном формате. Следующим шагом мы предлагаем ввести с 1 января 2024 года порядок проведения медико-социальной экспертизы без доступа к личным данным гражданина, только на основании медицинских сведений. Направления на проведение экспертизы будут распределяться между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина. Результаты будут направляться гражданину в личный кабинет на портале «Госуслуги» или почтовым отправлением. Такой формат позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой и объективной», — сообщил замглавы минтруда России Алексей Вовченко.

Согласно проекту приказа, сотрудникам бюро будут неизвестны личные данные гражданина. МСЭ будет проводиться по поступающим из медицинских организаций направлениям на МСЭ, не отражающим персональные данные.

Если гражданин не согласен с вынесенным решением МСЭ, то он так же, как и сейчас, сможет обжаловать его в главном бюро по месту жительства.

Кроме того, с 1 июля граждане могут выбрать, как они будут проходить МСЭ — очно или заочно. Благодаря электронному взаимодействию больше не нужно приносить справки и документы, данные будут передаваться между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями в электронном виде, а результаты экспертизы поступят в личный кабинет на портале «Госуслуги».