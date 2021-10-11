Со следующего года размер пособия по безработице приравняют к МРОТ

Планируется, что размер пособия приравняют к размеру минимальной оплаты труда в 2021 году, сообщают в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Законопроект уже размещён на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.

«Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год — 12 792 рубля. Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. А минимальное тем, кто или прежде не работал, или не работал длительное время, или был уволен за виновные действия.