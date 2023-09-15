МАУ ИЦ «Норильские новости»

Со следующего года регионы получат возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья

Со следующего года регионы получат возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья

Главная / Новости / Общество

Со следующего года регионы получат возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья

В правительстве подписали соответствующее постановление, которое меняет механизм предоставления финансовой поддержки на эти цели.

Со следующего года регионы получат возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья

Механизм будет действовать в регионах, которые продолжают работу в рамках действующей программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Согласно документу, с 2024 года в рамках проектов комплексного развития территорий регионы смогут параллельно приступить к реализации новой программы, которая касается домов, признанных аварийными после 2017 года. Данная мера позволит увеличить темпы расселения жильцов из ветхого жилья.

В рамках проектов комплексного развития территорий на переселение устанавливается отдельный лимит — 10% от объёма федерального финансирования, предусмотренного на расселение аварийного жилья. С соответствующей заявкой на предоставление финансовой поддержки регионы смогут обратиться в Фонд развития территорий.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Фото Ирина Яринская
15 сентября в 15:44 840
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также