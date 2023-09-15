Со следующего года регионы получат возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья

Механизм будет действовать в регионах, которые продолжают работу в рамках действующей программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Согласно документу, с 2024 года в рамках проектов комплексного развития территорий регионы смогут параллельно приступить к реализации новой программы, которая касается домов, признанных аварийными после 2017 года. Данная мера позволит увеличить темпы расселения жильцов из ветхого жилья.

В рамках проектов комплексного развития территорий на переселение устанавливается отдельный лимит — 10% от объёма федерального финансирования, предусмотренного на расселение аварийного жилья. С соответствующей заявкой на предоставление финансовой поддержки регионы смогут обратиться в Фонд развития территорий.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».