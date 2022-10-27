Со следующего года в Норильске увеличится размер материальной помощи для отдельных категорий граждан

Так, в целях сохранения социальной стабильности малообеспеченным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с 1 января 2023 года за счёт средств муниципального бюджета будет оказана единовременная адресная материальная помощь в размере 20 тысяч рублей, что на пять тысяч рублей выше суммы выплаты текущего периода.

Такую меру на рассмотрение депутатов вынес блок социальной политики администрации Норильска.

В рамках изменений будет не только увеличена сумма выплат, но и расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение данной меры социальной поддержки. В их число войдут семьи, в состав которых входят граждане, призванные на воинскую службу в рамках частичной мобилизации в период с 30.09.2022, либо граждан, проходящих службу по контракту в период с 24.02.2022 на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для получения такой материальной помощи среднедушевой доход семьи не должен превышать величины прожиточного минимума.

При этом принято решение, что доход военнослужащего не будет учитываться при расчёте.

По словам заместителя главы города Норильска по социальной политике Натальи Коростелевой, принятые изменения позволят воспользоваться данной мерой поддержки большему числу людей: «Добавить в перечень получателей семьи военнослужащих, которые сегодня защищают нашу страну, является долгом муниципалитета».

Уточнить порядок оформления выплаты норильчане могут в муниципальном управлении социальной политики по адресу: Ленинский пр-т, 26. Телефоны для справок: 43-71-95 и +7-913-169-93-77 (круглосуточная горячая линия).