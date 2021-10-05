Со следующего года в «Норникеле» повысят зарплаты и премии работников

Базовый уровень индексации составит 6,7%. Зарплата для сотрудников предприятий компании в Красноярском крае и Норильском промышленном районе увеличится на 20%.

«Норникель», как ответственный работодатель, всегда стремится к лучшему. Компания хочет предоставить сотрудникам наиболее конкурентные и комфортные условия труда и жизни. Работникам ежегодно индексируется заработная плата, расширяется социальный пакет. Также «Норникель» внедряет новые программы в области медицины, санаторно-курортного лечения и отдыха, улучшает социально-бытовые условия для своих работников.

Объявив о росте зарплат, Владимир Потанин отметил, что сегодня «Норникель» задаёт высокие стандарты социальных гарантий и уровня заработных плат в отрасли:

«Впереди у нас масштабные проекты развития, для их качественной реализации «Норникелю» потребуются профессионалы высокого уровня. Важны заинтересованность команды, чувство причастности каждого сотрудника к общему делу и результату. Поэтому с января 2022 года мы повышаем вознаграждение сотрудникам компании. Таким образом будет оценен вклад каждого в успех предприятия и сохранится конкурентоспособность «Норникеля» как работодателя».

Для сотрудников компании на Кольском полуострове зарплаты с начала следующего года будут повышены на 10%.

«Социальная политика Кольской ГМК - одна из наиболее конкурентных в Мурманской области, компания предлагает достойный уровень оплаты труда, дифференцированный соцпакет для работников и членов их семей. Решение президента «Норникеля» Владимира Потанина о дополнительной индексации заработной платы позволит дополнительно укрепить бренд компании как привлекательного и надёжного работодателя», - подчеркнул вице-президент - руководитель Кольского дивизиона «Норникеля», генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко.

«Поскольку перед нами стоят серьёзные амбициозные задачи, нам нужно найти ресурсы для их достижения. Для реализации новых крупных проектов мы должны сохранять конкурентоспособность в сфере вознаграждения. У нас и сегодня среднее вознаграждение по нашим площадкам, в наших регионах, является лучшим в отрасли. Важно удерживать это лидерство с тем, чтобы иметь возможность привлекать наиболее качественные профессиональные кадры», - отметила старший вице-президент «Норникеля» - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова.

Кроме того, в «Норникеле» анонсировали рост премии в 2022 году.

«Традиционная премия, которая выплачивалась по итогам производственно-хозяйственной деятельности и в День компании, будет увеличена до полноценной 13-й зарплаты. Это изменение касается тех, кто получал премии по итогам производственно-хозяйственной деятельности, и не затрагивает сотрудников, включённых в систему поощрения на основе ключевых показателей эффективности», - уточнила Лариса Зелькова, отвечая на вопросы работников «Норникеля».