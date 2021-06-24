Со следующей недели в регионе могут ужесточить противоковидные меры

Сейчас в регионе наблюдается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Связано это как со слабым соблюдением профилактических мер, так и с невысокими темпами вакцинации. Специалисты полагают: если такая тенденция сохранится, то к осени край может столкнуться с масштабной волной пандемии.

Напомним, что в разгар первой волны пандемии в регионе закрыли предприятия общепита, магазины, салоны красоты, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Чтобы избежать повторения этого, гражданам необходимо соблюдать все профилактические меры, а также принять участие в прививочной кампании против коронавируса.

В Норильске также растёт количество заболевших. За последние двое суток ковидом заболели 24 человека. В регионе, согласно статистике, ежедневно фиксируется 140-150 заболевших. По данным на 23 июня, антилидером остаётся Красноярск, затем идут Норильск и Канск. По суточному темпу прироста в антилидерах - Назаровский р-н, пгт Кедровый и Назарово.