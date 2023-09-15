Со следующей недели водителей большегрузов будут автоматически штрафовать за нарушение правил парковки
Со следующей недели водителей большегрузов будут автоматически штрафовать за нарушение правил парковки
На территории Норильска внедряют систему автоматической видеофиксации административных правонарушений «Паркон-А». В город поступили три мобильных комплекса.
Напомним, запрет на парковку распространяется не только на дворовые территории, на некоторых улицах парковка запрещена по всей площади: ул. Нансена и ул. Хантайская (полностью), Молодёжный пр–д (полностью), ул. Комсомольская, 41г–43а, ул. 50 лет Октября (до перекрёстка с ул. Пушкина), ул. Талнахская (вся чётная сторона), ул. Строителей (от дома № 41 до поворота на рудник «Маяк»), ул. Федоровского, 15–25.
- Большегрузную технику не выгоняют за черту города. В каждом районе оборудованы бесплатные парковочные зоны, где можно без проблем оставить транспорт, — подчеркнул глава города Дмитрий Карасев.
Площадки для парковки грузовых автомобилей расположены по адресам:
– в Центральном районе — на 4-м километре автодороги Норильск — Алыкель, в районе автобусной остановки «Гараж», справа по ходу движения из Норильска;
– в Талнахе — на 18-м километре объездной дороги, в районе автобусной остановки «Очистные»;
– в Кайеркане — на 24-м километре автодороги Норильск — Алыкель, слева по ходу движения из Норильска.