Со следующей недели водителей большегрузов будут автоматически штрафовать за нарушение правил парковки

Напомним, запрет на парковку распространяется не только на дворовые территории, на некоторых улицах парковка запрещена по всей площади: ул. Нансена и ул. Хантайская (полностью), Молодёжный пр–д (полностью), ул. Комсомольская, 41г–43а, ул. 50 лет Октября (до перекрёстка с ул. Пушкина), ул. Талнахская (вся чётная сторона), ул. Строителей (от дома № 41 до поворота на рудник «Маяк»), ул. Федоровского, 15–25.

- Большегрузную технику не выгоняют за черту города. В каждом районе оборудованы бесплатные парковочные зоны, где можно без проблем оставить транспорт, — подчеркнул глава города Дмитрий Карасев.

Площадки для парковки грузовых автомобилей расположены по адресам:

– в Центральном районе — на 4-м километре автодороги Норильск — Алыкель, в районе автобусной остановки «Гараж», справа по ходу движения из Норильска;

– в Талнахе — на 18-м километре объездной дороги, в районе автобусной остановки «Очистные»;

– в Кайеркане — на 24-м километре автодороги Норильск — Алыкель, слева по ходу движения из Норильска.