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Со второй недели февраля студенты вернутся к привычному формату обучения

Со второй недели февраля студенты вернутся к привычному формату обучения

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Со второй недели февраля студенты вернутся к привычному формату обучения

Об этом сообщили в Министерстве образования РФ.

Со второй недели февраля студенты вернутся к привычному формату обучения

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ, подписал указ, согласно которому с 8 февраля студенты российских вузов вернутся к очному формату обучения. Обучение будет проходить с соблюдением всех превентивных мер. В дальнейшем решения будут приниматься по мере изменения эпидемиологической обстановки — в случае её ухудшения вузы вернутся к дистанту.

Решение о выходе студентов в вузы было принято на заседании совета Российского союза ректоров, на котором Фальков поручил инициативной группе в сжатые сроки подготовить доклад с фокусом на проверку и восполнение знаний студентов.

Фото Ирина Яринская
1 февраля в 11:27 630
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