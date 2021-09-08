Соболезнования главы города Норильска в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева и Александра Мельникова

Сегодня наш город, а вместе с ним и всю страну потрясло известие о трагической гибели Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева и российского кинорежиссёра, сценариста Александра Мельника.

Евгений Зиничев был настоящим профессионалом своего дела, истинным патриотом своей страны и всегда с честью и достоинством нёс возложенные на него обязанности. Его вклад в развитие гражданской обороны и различных ведомств нашего города, нашего края и всей российской Арктики поистине неоценим. Норильск сегодня потерял не только защитника, но и настоящего друга нашего региона. Он собственным примером продемонстрировал, что значит быть преданным своему делу и людям - делу спасения человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию. Его поступок навсегда останется для нас примером мужества и самоотверженности.

Александр Мельник внёс значимый вклад в развитие отечественного кинематографа. Многим он известен как автор уникального фильма «Территория» об открытии месторождения золота на Крайнем Северо-Востоке СССР, который навсегда останется в списках культурного наследия нашей страны. Он как никто другой умел передать на экране всю красоту и неповторимость северной территории нашей страны.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича и Александра Владимировича в связи с тяжелой утратой. Она невосполнима. Норильчане скорбят вместе с вами.