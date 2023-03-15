Соболезнования в связи с кончиной Николая Алексеевича Якимова

Депутатский корпус и коллектив городского Совета Норильска выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Алексеевича Якимова, чьё сердце перестало биться на 67-м году жизни.

Начав свою трудовую деятельность в администрации Норильска четверть века назад, Николай Алексеевич впоследствии работал в муниципальном предприятии ТПО «ТоргСервис»: сначала в должности директора, затем – заместителя директора – директора филиала в городе Красноярске. Несмотря на то что последние годы жизни он провёл в краевой столице, Николай Якимов навсегда остался душою привязан к заполярному Норильску – городу, где у него осталось много друзей и хороших знакомых.

Все, кому посчастливилось дружить и работать с Николаем Алексеевичем, твёрдо знали – к этому человеку всегда можно обратиться за советом и помощью, и он непременно поддержит и окажет содействие в решении любых проблем. Внешне строгий Якимов всегда душой болел за норильчан и жителей всего Красноярского края – активно участвовал в оказании благотворительной помощи пострадавшим от стихийных бедствий, старался помочь каждому, кто попал в трудную ситуацию.

Весть об уходе из жизни Николая Якимова болью отозвалась в сердцах его близких. Николай Алексеевич навсегда останется в памяти тех, кто был с ним знаком, жизнерадостным и чутким человеком.

Разделяем с родными и близкими горечь невосполнимой утраты.