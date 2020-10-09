Соболезнования в связи с кончиной Владимира Долгих

Президент «Норникеля» Владимир Потанин выразил соболезнования родным и близким Владимира Долгих — бывшего руководителя Норильского комбината.

В возрасте 95 лет ушел из жизни Владимир Иванович Долгих. Он является настоящей легендой: ветеран Великой Отечественной войны, дважды Герой Социалистического Труда, изобретатель, общественный деятель и человек, во многом определивший будущее Норильского комбината.

Владимир Иванович родился в семье железнодорожника и выбрал стезю металлурга. Однако всю свою дальнейшую жизнь он выступал в роли локомотива преобразований, опережая время и увлекая за собой других. Это был человек колоссальной энергии, не способный оставаться равнодушным.

Именно благодаря Владимиру Ивановичу произошло второе рождение Норильска и Норильского комбината. С 1962 по 1969 г., когда Долгих занимал должность руководителя комбината, — всего за семь лет! — предприятие вышло на совершенно новый уровень. Было принято решение о развитии комбината на базе Талнахского месторождения, что обеспечило резкий рывок вперед в области освоения богатств Крайнего Севера и позволило увеличить выплавку столь нужных стране металлов. По инициативе Долгих в Норильске начал развиваться промышленный комплекс, включающий в себя гидроэнергетику, газодобычу, транспортные узлы и строительную индустрию. Так в окрестностях Норильска появились Талнах, Снежногорск, Мессояха, Солёное и Тухард, составляющие с комбинатом единую систему. Тогда же был сдан в эксплуатацию аэропорт Алыкель.

Потом он руководил Красноярским краем, работал в ЦК КПСС, Государственной Думе и Совете Федерации. И везде Владимир Иванович отдавал всего себя главному делу своей жизни — служению Родине.

Имя Владимира Ивановича Долгих золотыми буквами внесено в историю страны, металлургии и Норильска. Но самое главное — оно по-прежнему живет в наших сердцах. Нам всем будет не хватать его жизнелюбия, энергии, увлеченности и любви к своему делу. Светлая память.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.