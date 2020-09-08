Собрался в тундру – сообщи в диспетчерскую службу

Самое первое, что необходимо сделать – это позвонить в дежурно-диспетчерскую службу города Норильска по телефону 112 или

22-33-38, 22-33-39. Что нужно сообщить диспетчеру: фамилию, имя и отчество; контактный телефон; срок путешествия; начальный, конечный и промежуточный пункты маршрута и примерный маршрут похода.

Также спасатели рекомендуют перечень необходимых вещей:

- карту местности;

- средства оказания первой помощи;

- средства связи (сотовая, радио, средства пеленгации);

- сигнальные средства и осветительные приборы;

- средства ориентирования на местности;

- спички или зажигалку, а также сигнальные средства оповещения (фальшфейер, сигнальные ракеты и т.п.);

- одежду в зависимости от времени года и погодных условий;

- продукты питания в зависимости от продолжительности маршрута.

По окончании путешествия также стоит позвонить в диспетчерскую службу и оповестить о своём возвращении.

Если турист заблудился

Не стоит паниковать, важно сохранять спокойствие. Сразу дайте о себе знать – трижды громко прокричите призыв о помощи. Не забывайте периодически повторять эту процедуру.

Удачным вариантом будет найти дорогу, ЛЭП, просеку или тропу. Непременно идите вдоль них, так вы точно не заблудитесь. Если вы самостоятельно выбрались из тундры к людям, то при необходимости сообщите информацию о себе.

Пожар в тундре

Не стоить забывать и правила разведения костров в тундре. Лучшим топливом в тундре станут высохшие деревья и ветки. В дождливую погоду этот материал можно найти под стволами поваленных деревьев. Покидая место отдыха, никогда не забывайте затушить огонь, чтобы не допустить его распространение.

Если в тундре пожар:

- почувствовав запах дыма и приближение огня - определите направление его распространения;

- выберите безопасный маршрут выхода из горящей зоны в безопасное место;

- при сильном задымлении дышите через мокрую повязку;

- ищите возможность преодоления кромки пожара по дорогам, лесным ручьям, озерам;

- при возгорании одежды – лечь на землю и, перекатываясь, сбить пламя.

Не забудьте сообщить о пожаре по телефону 112 или 22-33-38,

22-33-39 или диспетчеру пожарной охраны по телефону 01 или с сотового 101.