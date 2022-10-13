Социально ориентированные НКО Красноярского края могут получить субсидии на проведение инклюзивных экскурсий

Такая мера социальной поддержки реализуется в крае впервые. В бюджете региона на эти цели предусмотрено три миллиона рублей. Экскурсии могут посетить инвалиды всех возрастов.

По условиям конкурса маршруты должны быть доступными для маломобильных людей, необходимо предусмотреть участие сурдопереводчиков, использовать специализированное оборудование, проводить мастер-классы.

Субсидию можно потратить на услуги экскурсоводов, гидов, организацию трансфера, питания, страхование получателей экскурсионных услуг, оплату входных билетов.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте краевого агентства по туризму. А также по телефону +7 (391)211-00-85, Анна Юрковец.