Социально ориентированные НКО могут принять участие в третьем конкурсе грантовой программы «Партнёрство»

На реализацию своих проектов победители получат до 2 млн рублей. Проекты могут быть представлены в сферах развития гражданского общества, социальных услуг, патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, работы с одарёнными детьми и институтом семьи и т.д.

Инициативы могут быть реализованы в одном из трёх типов грантов:

– партнёрский (до 2 млн рублей);

– территориальный долгосрочный (до 1 млн рублей);

– территориальный краткосрочный (до 500 тысяч рублей).

Подать заявку на сайте можно до 18.00 20 июля включительно. Заявителям нужно зарегистрироваться и отправить документы в электронном виде. Реализация проектов должна стартовать не ранее 1 ноября и не позднее 31 декабря 2023 года, а их окончание следует запланировать до конца декабря следующего года. Заключение договоров с победителями пройдет в начале осени.

«В этом году среди участников конкурсов отмечается большое количество новых НКО, которым нужна помощь и поддержка при составлении заявки и сметы проекта. В течение заявочной кампании мы консультировали заявителей, помогали им в сложных моментах. Надеемся, что возможность доработки проектных заявок позволит реализовать больше полезных для жителей края инициатив», сообщила Анна Сидоренко, начальник отдела - эксперт отдела администрирования грантовой программы Красноярского края Краевого центра поддержки и развития общественных инициатив.

Конкурс проводится Краевым центром поддержки и развития общественных инициатив при участии фонда-оператора «Фонд президентских грантов».