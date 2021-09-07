Социально ориентированным некоммерческим организациям Норильска и Таймыра окажут помощь

Публичный сбор средств объявлен президиумом специализированного Фонда управления целевыми капиталами приоритетных социальных направлений «Наш Норильск» и одобрен попечительским советом фонда.

Оказать помощь некоммерческим организациям может каждый. Для этого достаточно перейти на сайт фонда, нажать на кнопку «Стать партёром» и воспользоваться QR-кодом. Отметим, что перевод смогут сделать только клиенты банков Сбер и «Тинькофф».

Фонд «Наш Норильск» создан для финансовой поддержки долгосрочных проектов в области образования, искусства, культуры, здравоохранения, науки, других социальных сфер Норильска и Таймыра. Его миссия состоит в том, чтобы способствовать развитию города, объединяя тех, кто чувствует свою личную сопричастность к его жизни, независимо от места жительства.

«Некоммерческие организации, стремясь к устойчивости и планируя своё будущее, нуждаются в регулярной финансовой поддержке своих проектов. Такую поддержку им может дать эндаумент - фонд целевого капитала, доход от управления которым и направляется на финансирование важных социальных инициатив.

Возможности финансирования зависят от объёма средств, привлечённых в целевой капитал. Чем больше капитал, тем выше потенциал роста дохода. Основные пожертвования поступают от частных доноров, разделяющих ценности и задачи, решаемые с помощью целевого капитала», — поясняет директор Фонда целевого капитала «Наш Норильск» Константин Горбунов.

Ярким примером в этой области может служить 2020 год: тогда благодаря неравнодушным гражданам в Норильске впервые был сформирован целевой капитал в размере 50 млн рублей. Фонд на конкурсной основе распределил эти средства между местными НКО.

«Многие норильские предприниматели участвуют в меценатской деятельности, и опыт показывает, что в этом деле в первую очередь важно именно участие. Оказывая поддержку даже малыми суммами, благотворитель становится частью сообщества, которое стремится поддержать территорию, её развитие, улучшение качества жизни. Участвуя в пополнении целевого капитала, люди понимают, что они своим вкладом создают долговременную, стабильную основу для социального развития города, на десятилетия вперед», — считает председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.