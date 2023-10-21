Социальное пространство «Тепло» открыло свои двери для норильчан, нуждающихся в поддержке, и готовых им помочь

Благотворительный фонд «Территория добра» уже много лет сотрудничает с людьми, желающими поделиться с другими добротными вещами, в которых сами они не нуждаются. Раньше их приносили в главный офис фонда на ул. Севастопольскую, 4. Со временем вещей стало так много, что для них понадобилось отдельное, уютное и главное, тёплое, пространство.

- В социальное пространство «Тепло» могут обратиться малоимущие горожане, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды — все те, кому нужна поддержка, - поясняет Светлана Зенина, руководитель благотворительного фонда «Территория добра». – В семейной комнате можно бесплатно подобрать одежду, обувь, предметы быта, детские вещи. Можно спокойно воспользоваться примерочной, детским уголком, здесь всё сделано так, чтобы людям было удобно. Есть и то, что можно приобрести за деньги - это выставочные работы норильских мастеров. 20% от вырученных средств ремесленники переводят в пользу благотворительной программы «Наши дети».

Норильчане, которые хотят передать в наш фонд различные вещи или бытовую технику, могут обращаться по адресу: ул. Талнахская, 67, со среды по воскресенье, двери для дарителей открыты с 13.00 до 20.00. Добавлю, что наши сотрудники ведут реестр семей, нуждающихся в поддержке: в нем указано число детей, их возраст, пол и даже отмечены дни рождения – для того, чтобы можно было подготовить подарки для подопечных.

На открытии нового социального пространства побывал и глава города Дмитрий Карасев.

- Я считаю значимым то, что в этих стенах удалось объединить благотворительную деятельность с работой местного отделения «Боевого братство», - подчеркнул он. - Сегодня его представители занимаются важнейшим делом – сбором гуманитарной помощи для бойцов, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Теперь каждый норильчанин, который решит поддержать наших ребят, может прийти сюда и внести свой посильный вклад. В социальном пространстве уже аккумулирован колоссальный объём гуманитарки, и он постоянно прирастает. Я хочу выразить благодарность всем неравнодушным горожанам, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи, предпринимателям, а также депутатскому корпусу, подключившемуся к открытию «Тепла».

Как рассказали в благотворительном фонде «Территория добра», «Теплу» уже передали три швейные машинки, отпариватель, стиральную машину и стеллажи, на которых сейчас размещают поступившие от норильчан вещи. Свой вклад в открытие тёплого пространства внесла и Общественная палата Норильска.

- Мы обратились к главе города с инициативой выделить отдельное помещение для создания единого центра, так как желание оказать помощь нуждающимся озвучивалось со стороны предприятий, учреждений, предпринимательского сообщества. Требовался конкретный адрес, место, где можно делать это централизованно, - пояснила Татьяна Скорик, председатель местной Общественной палаты. – Наши волонтеры тоже всегда готовы к работе: найти транспорт, собрать посылки, загрузить их. Сейчас к отправке в зону СВО готовится новый гуманитарный конвой, и добровольцы приходят в «Тепло, чтобы помочь с формированием груза.