Социально-экономическая ситуация в Красноярском крае оценивается как устойчивая

По словам вице-премьера, на сегодняшний день социально-экономическая ситуация в крае оценивается как устойчивая. Наблюдается рост производства в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, энергетике. Уровень загрузки основных производственных мощностей у большинства крупных компаний края составляет порядка 90%.

Также Сергей Верещагин отметил, что в регионе продолжается реализация крупных капиталоёмких проектов: «За первое полугодие инвестиции в край составили 294 млрд рублей, показав рост на 34,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Это положительно сказалось на объёме строительных работ, который увеличился по результатам восьми месяцев на 38%».

В сфере жилищного строительства также фиксируются положительные результаты – за восемь месяцев этого года в крае введено 919 тысяч квадратных метров жилья, что на 43% выше аналогичного периода 2021 года.

На рынке труда регион достиг минимального значения уровня безработицы за последние десять лет, сейчас он составляет 0,73%.

Рост ключевых показателей по отдельным отраслям стал возможен благодаря своевременно принятым мерам поддержки. С марта этого года согласно указам губернатора в крае реализуется более 70 мер господдержки административного, финансового и имущественного характера. Так, отменены 226 контрольных и надзорных мероприятий и проверок, а 1030 таких мероприятий – завершены. Расширены возможности закупок у единственного поставщика, до 60% увеличены авансовые платежи по госстройкам, поддерживаются субъекты малого и среднего предпринимательства.

На налоговый период 2022 года установлены минимальные ставки по упрощённой системе налогообложения для 32 видов экономической деятельности. Благодаря этой мере поддержки предпринимателям края удалось высвободить 1,3 млрд рублей.

Принятые решения позволили предпринимателям сохранить в обороте порядка пяти млрд рублей, поддержку получил каждый четвёртый предприниматель края. Кроме этого, отмечен рост количества субъектов МСП на 3% в первой половине 2022 года. С весны этого года растёт и валовая выручка предпринимателей, и оборот компаний, который вырос на 21%.

«Позитивная динамика по инвестициям в проекты на территории Красноярского края говорит о том, что бизнес охотно вкладывает средства в национальную экономику, в наш регион. Это положительно отражается на сохранении экономического потенциала, а в текущих условиях – это одна из важнейших наших задач», – подвел итог губернатор края Александр Усс.

Общий объём средств, который удалось сохранить и дополнительно направить в экономическое развитие благодаря принятым мерам поддержки, составляет порядка 10 миллиардов рублей.