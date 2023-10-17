Социальные предприниматели Арктической зоны могут получить до одного млн рублей

«Претендовать на получение грантов могут представители малого и среднего предпринимательства, ведущие свою деятельность и зарегистрированные на территории Красноярского края. Размер гранта составляет до 75% от запланированных затрат. Участники конкурса должны пройти бесплатное обучение (до подачи документов на конкурсный отбор) в центре «Мой бизнес». Средства можно будет потратить по 15 направлениям расходов, в том числе на аренду и ремонт помещения, приобретение оборудования, сырья и расходных материалов, на продвижение в социальных сетях», – рассказывает заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

Заявки на получение гранта можно направлять до 18.00 10 ноября 2023 года в агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края по почте или лично по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75, каб. 114. Также можно направить электронный пакет документов, подписанный усиленной электронной подписью, на электронную почту: priem@krasmsp.ru.

Лучшие проекты выберет специальная комиссия.

Подробно узнать о конкурсе можно по ссылке и по телефонам: 8 (391) 222-55-17, 222-55-01.