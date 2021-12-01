Социальные предприниматели края впервые получат финансовую поддержку

Представители бизнеса могут получить на реализацию своих проектов от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщает Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края. Главные условия – предприниматель должен обладать официальным статусом социального предприятия, а также пройти специальное обучение, которое проводит центр «Мой бизнес». Первые подобные курсы прошли в ноябре: эксперты рассказали участникам об основах финансового планирования и маркетинга, методах повышения продаж, о том, как грамотно формировать бизнес-план для социального предприятия, где искать дополнительные источники финансирования для своих проектов, как работать с целевой аудиторией и так далее.

Татьяна Бочарова, руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства края, отмечает, что в этом году более 25 предпринимателей выполнили все условия и теперь могут направить заявку на грант:

- Финансовая поддержка социальных проектов запланирована также на 2022 и 2023 годы. Поэтому предприниматели могут уже сейчас обратиться в наше агентство, чтобы получить официальный статус социального предприятия и в будущем также рассчитывать на данный грант.

Грант предоставляется на условиях софинансирования проекта предпринимателем в размере не менее 50%.

Более подробную информацию можно узнать в агентстве по телефону (391) 222-55-14 или, направив письмо на электронную почту vlasenko@krasmsp.ru. Перечень требований к кандидатам на получение статуса социального предприятия, список документов и рекомендации по их заполнению размещены на официальном сайте агентства в разделе «Социальное предпринимательство».

Социальные предприниматели могут отправить заявки на получение гранта до 20 декабря 2021 года. Лучшие проекты выберет специальная комиссия.