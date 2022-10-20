Социальные работники оказывают всестороннюю помощь жёнам и родителям мобилизованных Красноярского края

«Мы подключили все свои ресурсы. Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения организована работа, во-первых, по сбору информации о тех или иных проблемах, возникающих у членов семей мобилизованных, а во-вторых, по способам их скорейшего разрешения. Сообщить о нуждаемости в сторонней помощи могут как сами родственники, так и их соседи или знакомые», — сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Ситуации у всех разные. Например, пожилым родителям мобилизованных предоставляется бесплатное социальное обслуживание, кто-то нуждается в ремонте жилого помещения, электропроводки или печи, в размещении маломобильных родственников в пансионаты для пожилых граждан, в подвозке воды, угля или дров, что особо актуально для людей, живущих на селе.

Если ситуация не относится к сфере деятельности социальной защиты, то в этом случае привлекаются специалисты профильных ведомств.

Семьи мобилизованных жителей Норильска, нуждающиеся в помощи, могут обращаться в Комплексный центр обслуживания, по адресу: ул. Маслова, 4 (Талнах).