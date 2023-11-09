Социальный фонд России назначил медикам края специальную выплату

Как сообщают в СФР, специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Медицинские организации при этом должны входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

«Данная мера поддержки, установленная Правительством Российской Федерации с января 2023 года, активно перечисляется специалистам здравоохранения Красноярского края. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Поддержку получают все, кому положена выплата. Медработникам не нужно самостоятельно обращаться в Отделение СФР по Красноярскому краю, подавать заявления или справки для назначения специальной выплаты. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр сотрудников, которые имеют право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию Отделению СФР», – сообщила управляющий ОСФР по Красноярскому краю Елена Лапко.

В реестре, наряду со сведениями о работнике, указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана. Средства переводятся на счёт, реквизиты которого Красноярскому ОСФР также предоставляет медорганизация.