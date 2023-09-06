Социальный фонд России в текущем году выдал более четырёх тысяч путёвок

Это — люди, включённые в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. 4249 красноярцев воспользовались этим правом. Среди них — дети-инвалиды, граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, члены семей погибших, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Полный перечень льготных категорий граждан, которые имеют право на санаторно-курортное лечение, размещён на сайте Социального фонда России.

«Для получения путёвки необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения фонда, подать заявление, приложить оригинал медицинской справки по форме 070/У. Кроме того, заявления принимаются через «Госуслуги», в офисах МФЦ и через «Почту России». Проверить свой номер в электронной очереди можно на сайте Социального фонда России по СНИЛС», — пояснила управляющий региональным ОСФР Елена Лапко.

Всего в 2023 году планируется отправить в санатории Красноярского края пять тысяч граждан льготной категории. На обеспечение этих целей Отделение фонда направит свыше 149 миллионов рублей.