Согласно указу президента 8 июля в России будет отмечаться День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается в стране с 2008 года, но теперь эта дата стала официальной. Праздник учреждён в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. «Помощь семьям с детьми – одна из первостепенных задач национального проекта «Демография». Речь идет не только о мерах социальной поддержки, но и о роли семьи в обществе. Думаю, что данный праздник будет способствовать более ответственному подходу к воспитанию подрастающего поколения, а также уважительному отношению к родителям», - отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Напомним, ежегодно 8 июля в нашем регионе награждают победителей регионального конкурса «Семья года», а также чествуют семьи, награждённые медалью «За любовь и верность».