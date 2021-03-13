МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сохраняйте спокойствие, это - проверка

Сохраняйте спокойствие, это - проверка

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Сохраняйте спокойствие, это - проверка

С 17 по 26 марта с 10.00 до 16.30 будет запускаться локальная система оповещения Заполярного филиала «Норникеля».

Сохраняйте спокойствие, это - проверка

При получении проверочных сигналов населению действий не совершать, руководителям организаций мер не предпринимать.

График запуска системы:

17 марта - на Надеждинском металлургическом заводе им. Б. И. Колесникова;

22 марта - на Талнахской обогатительной фабрике;

24 марта - на Медном заводе;

25 марта - с центрального пункта управления - производственно-диспетчерского центра производственного департамента Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель»;

26 марта - с пункта управления единой дежурно-диспетчерской службы города Норильска.

Фото из открытых источников
13 марта в 13:40 610
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