Сохраняйте спокойствие, это - проверка
Сохраняйте спокойствие, это - проверка
С 17 по 26 марта с 10.00 до 16.30 будет запускаться локальная система оповещения Заполярного филиала «Норникеля».
При получении проверочных сигналов населению действий не совершать, руководителям организаций мер не предпринимать.
График запуска системы:
17 марта - на Надеждинском металлургическом заводе им. Б. И. Колесникова;
22 марта - на Талнахской обогатительной фабрике;
24 марта - на Медном заводе;
25 марта - с центрального пункта управления - производственно-диспетчерского центра производственного департамента Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель»;
26 марта - с пункта управления единой дежурно-диспетчерской службы города Норильска.