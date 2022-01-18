Союз хранителей этнокультурных традиций Таймыра стал победителем конкурса президентских грантов

Задачами проекта являются популяризация ремёсел и народного творчества коренных малочисленных народов арктической части Красноярского края, повышение уровня знаний, умений и мастерства ремесленников и прикладников северных регионов, развитие интереса молодёжи к традициям аборигенов Арктики.

География проекта включает пять территорий севера Красноярского края, в целевую группу входит 67 мастеров, ремесленников и прикладников, 11 коренных малочисленных народностей, и у каждого этноса своя уникальная ремесленная культура.

Проект призван помочь мастерам преодолеть страх перед вступлением в самозанятые, решить их проблемы недостаточных знаний и умений в продаже своих работ, а также пробудить у талантливой молодёжи интерес к ремёслам и народным промыслам.

В рамках проекта будет проведён конкурс ремесленников севера Красноярского края, на котором отберут 11 участников очного этапа Таймырского ремесленного форума (г. Дудинка), кроме того, состоится пятидневный форум с участием ведущих специалистов ремесленной отрасли страны, и будут организованы семинары, лекции, воркшопы, мастер-классы, экскурсии на предприятия. В рамках проекта в пяти регионах севера Красноярского края будут проведены уроки ремесла в школах, а также семинар по профориентации «Ремесло и профессия» для студентов Таймырского и Норильского колледжей искусств.

В число победителей грантового конкурса 2022 года вошли и четыре некоммерческие организации Норильска. В частности, благотворительный фонд «69 параллель» получит более 6,6 миллиона рублей для помощи норильчанам и дудинцам. Известная в Норильске некоммерческая организация представила на конкурс проект «Тепло Заполярья», который предполагает оказание помощи подопечным социальных учреждений города на базе пунктов выдачи вещей «Сундук», создание инфраструктуры по сбору, обработке, распределению вещевых пожертвований и развитие у норильчан культуры благотворительности. Помощь будет доставлена даже в труднодоступные посёлки Таймыра. Норильская местная общественная организация личностного роста и социальной карьеры «Перспектива» подготовила проект «Свидание с планетой». Он направлен на экологическое просвещение северян. Сумма гранта составила 1,3 миллиона рублей.

В этом же грантовом направлении – «Охрана окружающей среды и защита животных» – победителем стал другой норильский проект: «У рыб есть права!» В него входят обучающие семинары, тренинги по осознанному потреблению и бережному отношению к природе. Большинство мероприятий будут проходить в форме командных соревнований. Сохранением водных ресурсов Таймыра и видовых популяций северных рыб озаботились в фонде поддержки социально-экономического и регионального развития «Возможность». Финансовая помощь на реализацию проекта составит 493 тысячи рублей.

Консультационный ресурсный центр для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей признан победителем в направлении «Развитие институтов гражданского общества». Размер гранта – 768 тысяч рублей. Деньги пойдут на проведение онлайн-курса «Практическая бухгалтерия для некоммерческих организаций». Пройти обучение смогут 100 руководителей НКО.

Президентские гранты по итогам первого конкурса в 2022 году получат 39 некоммерческих организаций Красноярского края на общую сумму около 85 миллионов рублей. Всего от региона было подано 209 заявок. Реализация проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, начнётся уже 1 февраля. В этот же день стартует и приём заявок на второй конкурс 2022 года.