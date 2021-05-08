Союз поколений

– Валерий Владимирович, сколько сейчас ветеранов Великой Отечественной войны проживают в нашем городе?

– В списках Норильского Совета ветеранов войны и труда числится 31 человек, из них: двое фронтовиков — Виктор Николаевич Греков и Дмитрий Иванович Конопля; 12 тружеников тыла; пятеро несовершеннолетних узников фашистских концлагерей; двое жителей блокадного Ленинграда и десять человек — члены семей умерших ветеранов войны.

– Получают ли они поддержку от города и государства?

– Ветераны получают помощь как от государства, так и от края и города. Я и моя помощница Любовь Анатольевна Музыченко постоянно с ними на связи — звоним, интересуемся здоровьем, узнаём о проблемах и трудностях, с которыми им приходится сталкиваться и которые нужно решать.

– Какие именно вопросы приходится решать вам как председателю Совета ветеранов войны и труда?

– Обычно они связаны с мероприятиями, которые проводятся в Норильске. Мы обсуждаем с ветеранами предстоящие встречи с учащимися в Молодёжном центре, библиотеках и на других городских площадках. Также приходится заниматься их бытовыми нуждами.

– Как вы работали с ветеранами в период пандемии?

– По большей части в телефонном режиме. Много было обращений от жителей города — люди выражали готовность оказать ветеранам посильную помощь. Хочу сказать им большое спасибо за неравнодушие и отзывчивость. Отдельная благодарность администрации города и «Норникелю» за помощь в патриотическом воспитании молодёжи, сохранении памяти погибших защитников Отечества, а также за поддержку, оказываемую ветеранам.

– Какие мероприятия Совет ветеранов проводит ко Дню Победы?

– Мы встречаемся с жителями города, учащимися. На базе Молодёжного центра с 2017 года работает музей боевой славы, где мы организуем экскурсии и рассказываем посетителям о событиях Великой Отечественной войны, её героях и их подвигах.

Я также являюсь руководителем «Боевого братства», куда входят воины–афганцы, участники боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии. Мы объединились не только для того, чтобы проводить работу по патриотическому воспитанию, но и чтобы сохранять память о героях этих войн. За три с небольшим года было сделано многое, чтобы увековечить память защитников Отечества. Так, в школах были установлены парты героев в честь наших земляков–героев — ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто погиб в современных конфликтах. Сейчас в преддверии Дня Победы двум норильским школам № 17 и 27 будут присвоены имена норильчан — героев Советского Союза. В планах — открытие филиала музея боевой славы в кайерканском Молодёжном центре. Мы тесно сотрудничаем с детско–юношеским военно–патриотическим движением «Юнармия». Ветеранов приглашают на торжественное посвящение школьников в юнармейцы, они проводят встречи с ребятами. Правда, сейчас в силу возраста многим из них тяжело выбираться из дома, и чаще в гости приходят к ним. Так, в прошлом году на День Победы в честь Виктора Николаевича Грекова играл оркестр.

— В связи с пандемией работа по патриотическому воспитанию молодёжи частично перешла на онлайн–площадки. Как относятся к этому ветераны?

– В этом году мы вновь отметим День Победы в онлайн–формате. Это жизненная необходимость. Но и возможность познакомить молодёжь, пусть и дистанционно, с героическими страницами истории нашей Родины, а также выразить свою благодарность ветеранам в творчестве.

– Как и в прошлом году, в этом проходит акция «Окна Победы». Как вы считаете, нужны ли людям такие акции?

– Я и ребята из «Боевого братства» с удовольствием участвуем в подобных проектах и уверены, что они необходимы. Благодаря этим мероприятиям мы видим, с каким трепетом норильчане относятся к ветеранам, насколько им интересна история своей страны и всё, что связано с Великой Отечественной войной. Такие акции помогают поддержать боевой дух наших ветеранов, подарить им хорошее настроение и показать, как они и их жизненные истории важны для подрастающего поколения.

– В этом году и «Бессмертный полк» тоже будет проходить онлайн...

– К сожалению, через интернет не передать то ощущение, когда видишь живой поток людей с портретами своих родных, прошедших войну. А если представить себе, что сотни таких рек текут по городам и сёлам нашей огромной страны, то понимаешь, какая это мощь, и что 76 лет назад именно силами этих людей, глядящих на нас с портретов, была завоёвана Победа. И такое чувство гордости охватывает!

Хотя то, что «Бессмертный полк» будет проходить в онлайн–режиме, тоже неплохо. Может, это не так зрелищно, как в реальности, но ведь суть этой акции не в «картинке», а в том, чтобы страна и её граждане помнили своих героев.

Это важно для наших ветеранов. На каждой встрече с ними я поражаюсь их невероятной энергии и жизнелюбию, и этими качествами они словно показывают нам, молодому поколению, что надо радоваться каждому мгновению, а любые трудности можно преодолеть.

– Как ещё мы можем выразить признательность ветеранам и почтить память погибших в Великой Отечественной войне?

– Можно прийти 9 мая на площадь Памяти Героев и возложить цветы к Вечному огню. Георгиевская лента — тоже дань памяти подвигу советского народа. Собственно, горожане сами подсказывают, как можно выразить благодарность нашим дедам и прадедам за их подвиг. Украшенные символами Победы окна, песни военных лет, которые доносятся из каждого дома, можно ещё пойти в музей боевой славы.

– В вашем музее недавно появилась диорама, посвящённая одному из военных сражений. Расскажите об этом экспонате.

– В создании диорамы участвовали я и мои соратники из «Боевого братства». Эта объёмная картина воссоздаёт один из эпизодов Великой Отечественной войны — танковое сражение, которое мы назвали «Они сражались за Родину». Изначально планировали открыть диораму к 75–й годовщине Великой Победы, но из–за пандемии её открытие было отложено на год.

– У Совета ветеранов есть свои страницы в соцсетях?

– У нас есть страничка в Facebook, называется она «Музей боевой славы». Там мы рассказываем о мероприятиях, которые проводим в городе. Также для всех желающих мы организовываем онлайн–экскурсии.

– Куда обращаться горожанам, которые хотят помочь ветеранам?

– В Совет ветеранов. К слову, таких норильчан немало. Особенно много предложений поступает накануне праздника. Одни предлагают продовольственные наборы, другие — предметы первой необходимости, третьи — починить что–либо. Информацию о нашей организации, адрес и телефон можно найти как раз на страничке в Facebook.

– Валерий Владимирович, а ваши деды участвовали в боях?

– Да, мой дедушка Игнатий Шабурин служил в медсанбате, с фронта вернулся целый и невредимый. В 1980 году его не стало. У супруги дедушка–краснофлотец пропал во время войны без вести, и до сих пор о нём ничего неизвестно.

– Что бы вы хотели пожелать горожанам в преддверии Дня Победы?

– Мира и добра. Мы являемся наследниками Великой Победы и должны передавать знания и память о ней будущим поколениям, потому что никто и ничто не должны быть забыты. Мы обязаны помнить о тех, кто отстоял свободу нашей страны, дал нам жизнь. Поздравляю всех норильчан с этим прекрасным весенним праздником. С Днём Великой Победы!