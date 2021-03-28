Союз спорта и добра
Союз спорта и добра
Спортивный инвентарь и снаряжение, масса впечатлений и вкусные подарки — такой яркий спортивный праздник администрация района Талнах решила устроить для воспитанников детского дома, при поддержке некоммерческих организаций, спонсоров и неравнодушных норильчан.
«Всё лучшее — детям» — поговорка, актуальная в России во все времена. Многие родители предпочтут сами ходить в поношенных ботинках или потёртых джинсах, но одеть ребенка с иголочки. А если любимое чадо ещё и перспективный спортсмен (или спортсменка), то многие готовы снять с себя и последнюю майку. Это замечательно, когда есть такие родители, но что делать тем, кому в жизни повезло меньше, и нет надёжного тыла, способного обеспечить всем необходимым? Именно об этом задумались родители талнахской спортивной секции по хоккею. В результате их инициатива трансформировалась в настоящий спортивный благотворительный фестиваль, который пройдёт в Талнахе 25 апреля. Алексей Юрьевич Лягин, директор спортивного комплекса «Талнах», поделился с «Заполярной Правдой» подробностями предстоящей благотворительной акции:
– Идея провести подобную акцию возникла ещё в декабре, перед Новым годом. У нас на открытом катке «Умка» по выходным занимается интересная группа — там дети со своими отцами играют в хоккей. Сами дети занимаются в спортивной школе, а на выходных играют вместе с родителями. Родители обратились ко мне с просьбой организовать товарищескую встречу, на которой они могли бы собрать средства для детей–сирот и купить им подарки — в первую очередь, конечно, спортивный инвентарь для того же хоккея. Сказали: «Своим детям мы и так купим, а этим ребятам кто поможет?».
Идея мне очень понравилась, но в тот момент пришлось инициативной группе отказать. Пандемия и карантинные ограничения не позволяли провести массовое мероприятие. Но полностью от задуманного отказываться не стали — ждали ослабления режима. Весной мы вернулись к этой идее. Собрали инициативную группу, всё обсудили и решили сделать однодневный благотворительный турнир. И так совпало, что у нас в этот день, 25 апреля, ещё три значимых спортивных события проходят — традиционный региональный турнир по баскетболу, междугородный турнир по спортивной (вольной) борьбе памяти А. П. Завенягина и 45–й турнир по боксу «Приз Талнаха». Вот и решили: зачем только хоккеем ограничиваться? Пусть дети на всех мероприятиях побывают. Да и деньги «всем миром» собирать куда проще. Пригласили представителей этих видов спорта: мастеров, тренеров, несколько общественных организаций и назвали мероприятие «Союз спорта и добра». Сейчас занимаемся сбором средств для подарков детям. Делаем это заранее, потому что хотим вручить их прямо на мероприятии, а значит, нужно успеть и деньги собрать, и нужные вещи купить. Мы уже встретились с директором детского дома и обсудили, что в первую очередь ребятишкам требуется.
Родители юных спортсменов-участников будущей акции уже начали собирать средства. Но не помешает и помощь других неравнодушных норильчан. Пожертвования принимаются до 29 марта (включительно). Внести их можно двумя способами: с помощью специальных QR– кодов, расклеенных по городу и размещённых на сайте Талнахспорт.рф; на официальном сайте организации «Хоккей детям», который и занимается аккумуляцией пожертвований.
– В целом, помимо подарков, мы приготовили для детей довольно насыщенную программу, — рассказывает Алексей Лягин. — Во–первых, они посетят все четыре спортивных мероприятия. Специально для них будут приготовлены конкурсы и интерактивы на площадках. Например, на хоккее у них будет возможность после матча выйти на лёд и покататься в своё удовольствие. А на баскетболе перед стартом соревнований можно будет совершить классический бросок из трёхочковой зоны, за это полагается приз. Также ребята примут участие в параде открытия и посмотрят показательные выступления.
В перерывах мы их обязательно вкусно накормим — среди партнёров акции есть местный ресторан. Ну а в завершение мы покатаем их на снегоходах. Хотим устроить для них хороший спортивный праздник.
Жаль только, что вывезти на само мероприятие сможем не всех воспитанников детского дома, а лишь группу из 15 человек. Просто их 55 человек, и возраст разный. Сложно придумать такую программу, чтобы всем интересно было. В итоге остановились на средней возрастной группе — от 8 до 14 лет, потому что на большинстве спортивных мероприятий будут спортсмены такого же возраста, и им будет проще найти общий язык. Да и подбирать будут именно тех ребят, которые спортом увлекаются. Буквально на днях общался с их инструктором по спорту. Они и на плавание ходят, и на коньках катаются, и боксом занимаются, и борьбой. В общем, думаю, им интересно будет и за соревнованиями сверстников понаблюдать, и с другими ребятами из спортивной среды пообщаться.
Что касается подарков, то никто не уйдёт обиженным — их вручат не только тем ребятишкам, кто окажется на фестивале, но и всем воспитанникам детского дома. Кроме того, мы планируем купить для них габаритный спортинвентарь, но всё опять же зависит от размеров собранных средств.
Станет ли акция традиционной — во многом зависит от того, насколько удачным будет пробный шар в этой благотворительно–спортивной истории. В перспективе в Норильске насчитывается около 40 видов спорта, которыми активно занимаются и взрослые, и дети. И, возможно, со временем то, что начиналось с одного турнира по хоккею, превратится в настоящий фестиваль, объединяющий самые разные, непохожие виды спорта.
Акция продлится до 29 марта.
Желающие помочь детям могут перечислить денежные средства на расчётный счёт Норильской местной общественной организации поддержки детско–юношеского хоккея «Хоккей детям»: р/с 40703810731000001325;
ИНН 2457195240; КПП 245701001.
Также фиксированные суммы (от 300 до 2000 рублей) можно перечислить при помощи QR–кодов, которые опубликованы на сайте Талнахспорт.рф.