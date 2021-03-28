Союз спорта и добра

«Всё лучшее — детям» — поговорка, актуальная в России во все времена. Многие родители предпочтут сами ходить в поношенных ботинках или потёртых джинсах, но одеть ребенка с иголочки. А если любимое чадо ещё и перспективный спортсмен (или спортсменка), то многие готовы снять с себя и последнюю майку. Это замечательно, когда есть такие родители, но что делать тем, кому в жизни повезло меньше, и нет надёжного тыла, способного обеспечить всем необходимым? Именно об этом задумались родители талнахской спортивной секции по хоккею. В результате их инициатива трансформировалась в настоящий спортивный благотворительный фестиваль, который пройдёт в Талнахе 25 апреля. Алексей Юрьевич Лягин, директор спортивного комплекса «Талнах», поделился с «Заполярной Правдой» подробностями предстоящей благотворительной акции:

– Идея провести подобную акцию возникла ещё в декабре, перед Новым годом. У нас на открытом катке «Умка» по выходным занимается интересная группа — там дети со своими отцами играют в хоккей. Сами дети занимаются в спортивной школе, а на выходных играют вместе с родителями. Родители обратились ко мне с просьбой организовать товарищескую встречу, на которой они могли бы собрать средства для детей–сирот и купить им подарки — в первую очередь, конечно, спортивный инвентарь для того же хоккея. Сказали: «Своим детям мы и так купим, а этим ребятам кто поможет?».

Идея мне очень понравилась, но в тот момент пришлось инициативной группе отказать. Пандемия и карантинные ограничения не позволяли провести массовое мероприятие. Но полностью от задуманного отказываться не стали — ждали ослабления режима. Весной мы вернулись к этой идее. Собрали инициативную группу, всё обсудили и решили сделать однодневный благотворительный турнир. И так совпало, что у нас в этот день, 25 апреля, ещё три значимых спортивных события проходят — традиционный региональный турнир по баскетболу, междугородный турнир по спортивной (вольной) борьбе памяти А. П. Завенягина и 45–й турнир по боксу «Приз Талнаха». Вот и решили: зачем только хоккеем ограничиваться? Пусть дети на всех мероприятиях побывают. Да и деньги «всем миром» собирать куда проще. Пригласили представителей этих видов спорта: мастеров, тренеров, несколько общественных организаций и назвали мероприятие «Союз спорта и добра». Сейчас занимаемся сбором средств для подарков детям. Делаем это заранее, потому что хотим вручить их прямо на мероприятии, а значит, нужно успеть и деньги собрать, и нужные вещи купить. Мы уже встретились с директором детского дома и обсудили, что в первую очередь ребятишкам требуется.

Родители юных спортсменов-участников будущей акции уже начали собирать средства. Но не помешает и помощь других неравнодушных норильчан. Пожертвования принимаются до 29 марта (включительно). Внести их можно двумя способами: с помощью специальных QR– кодов, расклеенных по городу и размещённых на сайте Талнахспорт.рф; на официальном сайте организации «Хоккей детям», который и занимается аккумуляцией пожертвований.

– В целом, помимо подарков, мы приготовили для детей довольно насыщенную программу, — рассказывает Алексей Лягин. — Во–первых, они посетят все четыре спортивных мероприятия. Специально для них будут приготовлены конкурсы и интерактивы на площадках. Например, на хоккее у них будет возможность после матча выйти на лёд и покататься в своё удовольствие. А на баскетболе перед стартом соревнований можно будет совершить классический бросок из трёхочковой зоны, за это полагается приз. Также ребята примут участие в параде открытия и посмотрят показательные выступления.

В перерывах мы их обязательно вкусно накормим — среди партнёров акции есть местный ресторан. Ну а в завершение мы покатаем их на снегоходах. Хотим устроить для них хороший спортивный праздник.

Жаль только, что вывезти на само мероприятие сможем не всех воспитанников детского дома, а лишь группу из 15 человек. Просто их 55 человек, и возраст разный. Сложно придумать такую программу, чтобы всем интересно было. В итоге остановились на средней возрастной группе — от 8 до 14 лет, потому что на большинстве спортивных мероприятий будут спортсмены такого же возраста, и им будет проще найти общий язык. Да и подбирать будут именно тех ребят, которые спортом увлекаются. Буквально на днях общался с их инструктором по спорту. Они и на плавание ходят, и на коньках катаются, и боксом занимаются, и борьбой. В общем, думаю, им интересно будет и за соревнованиями сверстников понаблюдать, и с другими ребятами из спортивной среды пообщаться.

Что касается подарков, то никто не уйдёт обиженным — их вручат не только тем ребятишкам, кто окажется на фестивале, но и всем воспитанникам детского дома. Кроме того, мы планируем купить для них габаритный спортинвентарь, но всё опять же зависит от размеров собранных средств.

Станет ли акция традиционной — во многом зависит от того, насколько удачным будет пробный шар в этой благотворительно–спортивной истории. В перспективе в Норильске насчитывается около 40 видов спорта, которыми активно занимаются и взрослые, и дети. И, возможно, со временем то, что начиналось с одного турнира по хоккею, превратится в настоящий фестиваль, объединяющий самые разные, непохожие виды спорта.