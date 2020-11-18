Союз журналистов Красноярского края проведёт конкурс «Красноярские перья – 2020»

Участников выдвигают первичные организации Союза журналистов Красноярского края, редакции газет и журналов, телевизионных компаний и радиостанций (краевых, городских, районных, ведомственных, специализированных). Допускается самовыдвижение.

Члены Союза журналистов участвуют в конкурсе бесплатно (если нет задолженности по членским взносам). Заявители, не состоящие в Союзе журналистов, должны внести стартовый взнос:

- физические лица - 500 рублей;

- СМИ, в которых нет ячейки Союза журналистов и которые не являются информационными партнёрами Союза - 2500 рублей.

Средства массовой информации, участвующие в конкурсе, публикуют информационные сообщения (делают устные сообщения, сюжеты, информируют об участии в конкурсе), распространяемые оргкомитетом, под утверждённым логотипом конкурса с обязательным упоминанием партнёров конкурса.

В индивидуальных номинациях участники представляют один материал в одной номинации. Претенденты могут представлять работы сразу в нескольких номинациях, однако не допускается участие одного и того же материала в нескольких номинациях.

Участники конкурса заполняют заявку на участие.

Для электронных СМИ к заявке необходимо приложить эфирную справку о дате выхода произведения, заверенную печатью и подписью руководителя СМИ. В заявке также указать действующую ссылку на публикацию или видео, размещенные в сети Интернет (для видео – на сайте СМИ или общедоступных видеосервисах). Материалы не удаляются до оглашения результатов конкурса. Отправить заявку необходимо на электронный адрес sjkrsk@yandex.ru с обязательной пометкой «Перья 2020».