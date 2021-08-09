Союзу - президент! Заполярью - кадры!

Глава Норильска Дмитрий Карасев поздравил Алексея Борисовича с назначением на эту должность. Уроженец Мурманска, Алексей Веллер не понаслышке знает о проблемах заполярных территорий. Патриот Севера, он уверен, что люди, работающие в суровых условиях Заполярья, должны жить достойно.

«Наш Союз - одно из старейших в стране межмуниципальных образований, которое объединяет города Заполярья, Крайнего Севера и представляет 14 регионов страны. Что важно, о социально-экономическом положении заполярных городов здесь говорят люди, которые хорошо понимают особенности жизни на северных территориях. Они ставят вопросы и предлагают решения: что необходимо изменить на федеральном уровне, чтобы жизнь в условиях Севера качественно менялась. По итогам обсуждений все предложения будут обобщены в резолюцию съезда, которую мы направим в правительство РФ, администрацию президента РФ, в Госдуму, в Совет Федерации, руководителям органов государственной власти всех регионов, в состав которых входят районы Крайнего Севера, чтобы позицию муниципалитетов знали на всех уровнях власти», - сказал новоизбранный руководитель Союза.

Также Алексей Веллер отметил, что за последние 30 лет была утеряна система преференций для жизни и работы людей на Крайнем Севере. И первым шагом к налаживанию ситуации Алексей Веллер считает закон о поддержке предпринимательства в Арктической зоне, подписанный полтора года назад президентом страны Владимиром Путиным. Председатель съезда уверен, что только выстраивание государственной системы гарантий и поддержки людей в Арктической зоне поможет переломить негативный тренд на отток населения.

Тему дефицита кадров обозначил и норильский градоначальник.

«В Норильске это серьезная проблема. В Центре занятости на сегодняшний день 8 тысяч вакансий, а на учете состоят всего 300 человек. Подобная ситуация была лишь в 1990-х годах. С учётом того, что в ближайшей перспективе нам предстоит реализовать Комплексный план социально-экономического развития города, Норильску понадобятся не только работники, имеющие дефицитные специальности, но и строители, проектировщики, все те, кто будут помогать обновлять наш город. Данную проблему мы опишем в резолюции, также будем настаивать на рассмотрении этого вопроса Всероссийской ассоциацией местного самоуправления, в которую сегодня вступили», - сказал Дмитрий Карасев.

На дискуссионной площадке съезда выступила и депутат Государственной Думы Российской Федерации Валентина Пивненко: «Мы с коллегами долго, но уверенно и профессионально работали над подготовкой и принятием закона о поддержке предпринимательства в Арктичекой зоне: обсуждали на разных площадках, использовали все свои экспертные ресурсы, чтобы закон появился в таком виде, в котором привлекал бы инвестиции и людей для работы в Арктике и на Севере. Но мы сделали лишь часть работы. Реализацию более сложной части предстоит начать с сентября, поскольку правительство России обещало нам, депутатам Госдумы, внести проект закона о федеральном бюджете на трехлетний период. Если вернуться к стратегии развития Арктики до 2035 года, там очень четко обозначен пласт социальных вопросов, которые помогут людям жить и работать на Севере долго и комфортно. В первую очередь это вопросы, связанные с расчетами бюджетных назначений на наши регионы. Сегодня существуют большие инфраструктурные программы, касающиеся ветхого и аварийного жилья, стоимости квадратного метра, более быстрого сочетания решения вопросов ликвидации ветхого жилья с переселением очередников на материк и многих других. Я знаю, что сейчас готовится проект программы «Дети Арктики», и мне бы хотелось продумать стратегию создания межрегиональных центров детского оздоровления и отдыха, работающих круглогодично для детей северных территорий».

Сенатор Российской Федерации Валерий Семенов тоже считает проблему с кадрами для Севера одной из основных. Также он затронул тему создания экологического фонда, а также поднял вопрос об инфраструктурных проектах, которые связаны с улучшением жизни северян.

«Арктика сегодня - федеральная, геополитическая задача. Во-первых, это сфера безопасности, а во-вторых, развития экономики, так как на Севере для данного направления заложены основные векторы. Радует, что, уплатив штраф, «Норникель» не прекращает работать над ликвидацией последствий ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3. За счет дополнительных средств - сверх штрафа - компания продолжает заключать договора, принимать новые дополнительные меры, - сказал Валерий Семёнов. - В целом считаю, что в Норильске получился хороший деловой съезд, направленный на развитие экономики и повышения статусности северных территорий Арктической зоны. Видно, что делегаты, будучи крайне заинтересованными в повышении благосостояния жителей Крайнего Севера, в обеспечении их социальными программами и защитой, а также в притоке высококлассных специалистов, хорошо подготовились».

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов отметил, что съезд проходит в непростой обстановке - в Норильске явно чувствуется смог от пожаров в Якутии. «Это факт малоприятный, но при этом нас всех объединяющий, потому что лишний раз мы понимаем, насколько северная природа хрупка, и мы должны это учитывать. Для Норильска это особый год - год старта наших четырехсторонних соглашений. В перспективе город должен стать образцом государственно-частного партнерства с серьезными финансовыми результатами. Сегодня мы поднимали вопросы жилья, пустующего жилищного фонда. Говорили о факторах, которые влияют и на ценообразование на наших территориях, проблемах северного завоза, содержания зимников. Все это влияет на доставку продуктов, товаров первой необходимости в отдаленные территории. Одна из наиболее обсуждаемых тем сейчас - создание логистического центра на территории Таймыра, чтобы товары с юга края все-таки добирались до севера. В ближайшей перспективе с Валентиной Николаевной Пивненко будем обсуждать этот вопрос».

Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков отметил, что общение делегатов съезда получилось очень продуктивным. «Результативность работы Союза, безусловно, налицо. Мы достаточно много общаемся с представителями муниципалитетов разных регионов, но зачастую эти площадки находятся в других городах: Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске. То, что съезд прошёл у нас, позволяет не просто обменяться опытом, но и нам -показать, а гостям - увидеть, как сегодня выглядит Норильск в частности и Арктика в целом. Так что когда подобные мероприятия проходят на конкретных территориях, это намного эффективнее».

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Захаринский затронул ещё одну сторону работы по вопросам северных территорий: «Очень важно взаимодействие властей муниципальных, региональных и федеральных с научным сообществом. Важно, чтобы учёные занималась действительно полезными проектами, проектами, так называемыми прикладными, а не только фундаментальными. Благодаря съезду мы сверили проблематику территорий и обсудили, какие проблемы и какими путями возможно решить наиболее эффективно».