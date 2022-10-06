Союзу городов Заполярья и Крайнего Севера исполняется 30 лет

Основными целями и задачами ассоциации являются: содействие стабилизации экономики Севера, социального положения северян, сохранение уникальной природы, коренных народов, их культуры и традиционных ремесел. Эти проблемы Союз решает путём участия в законотворческой деятельности, используя законодательную инициативу депутатов от северных регионов, вырабатывая единые подходы на основе обмена опытом, применяя скоординированные действия городов по различным направлениям.

Ассоциация завоевала признание среди профессионалов, стала партнёром государства в формировании и реализации государственной политики на разных площадках. За годы работы удалось решить немало сложных вопросов. Союз внёс значительный вклад в подготовку главного закона для северян – Закона о государственных гарантиях и компенсациях, на высшем государственном уровне доказал необходимость неотложных мер по некоторым, сугубо северным проблемам, возникшим в связи с переходом к рыночным отношениям. Также были внесены предложения в налоговое и пенсионное законодательство, в Трудовой кодекс, в реализацию жилищно-коммунальной реформы с учётом особенностей Крайнего Севера. Вместе с комитетами Госдумы и Совета Федерации Союз добивался увеличения субсидий на переселение из районов Крайнего Севера в более благоприятные климатические условия, участвовал в подготовке предложений в Закон о субсидиях. Позже многие из них вошли в новый Закон.

В октябре 1995 года Союзом был создан экспертный совет по охране здоровья северян. В его состав вошли учёные-медики, организаторы здравоохранения, врачи различных специальностей, хорошо знающие проблемы Севера, пути и подходы для их эффективного решения. Экспертный совет стал инициатором и организатором медицинских ассамблей, которые стали действенным инструментом в решении ряда вопросов здравоохранения северных регионов. Также Совет наладил контакты с представительством ВОЗ в России, что помогло в ряде городов Союза провести обучающие циклы ВОЗ по диагностике и лечению туберкулеза. К сожалению, в связи со структурными изменениями в сфере здравоохранения в 2013 году деятельность экспертного совета была приостановлена.

Чтобы Север стал комфортным и привлекательным для горожан, ассоциация продолжает активную работу по важным для северян направлениям: социально-экономическое положение муниципальных образований и реализация национальных проектов на Крайнем Севере, состояние жилищного фонда северных городов и поселков, проблемы обращения с ТКО с учетом особых климатических условий, привлечение квалифицированных кадров для работы в Арктической зоне и на Крайнем Севере, развитие малой авиации для нужд здравоохранения на отдаленных территориях и др.

В начале этого года Ассоциация «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» активно приняла участие по доработке законопроекта «О местном самоуправлении», обозначив позицию муниципальных образований северных территорий – членов Ассоциации и направив большой перечень предложений и дополнений в профильный Комитет Государственной Думы РФ.

На сегодняшний день Арктическим советом на Союз городов Заполярья и Крайнего Севера, за 30 лет зарекомендовавший себя как ответственного НКО-партнера, возложена роль объединить усилия государства и социально ответственных индустриальных компаний в решении общих для российских северов проблем.