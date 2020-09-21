Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020

В юбилейной выставке при финансовой поддержке «Норникеля» примут участия четыре семейно-родовые общины коренных малочисленных народов Севера: СРО КМНС «Ня Танса» (нганасанская семья), председатель Болгова Валерия Валерьевна, СРО КМН «Мукустур», председатель Поротов Николай Николаевич, СРО КМНС «Агапа», председатель Веселовская Зинаида Васильевна, эвенкийский семейный клуб «Кэрген», созданный при СРО КМНС «Урулар», руководитель Бетту Нина Афонасьевна.

Организаторы составили насыщенную программу выставки. От фестиваля этнического костюма до гастрономического фестиваля национальной кухни. Помимо этого будет представлен северный колорит на примере традиционного жилища. Также каждый сможет попробовать деликатесы Таймыра – мясо северного оленя, рыба северных пород.

В качестве интерактивной площадки будет представлен чум, в котором северные женщины приоткроют завесу в мир жителей Таймыра. Покажут внутренне убранство, предметы быта и утвари. Расскажут о повседневной жизни коренных народов. Одарят каждого северным гостеприимством и заворожат шаманским обрядом.

Дополнительно будет представлена фотоэкспозиция, которая посвящён 75-летию Победы.